Vaniköy kaçak villa kimin? Vaniköy kaçak inşaat durduruldu mu, son durum ne? Vaniköy'deki kaçak inşaat kime ait? Üsküdar'da İstanbul Boğazı'nın en değerli noktalarından biri olarak görülen Vaniköy'de villa inşaatı yapılmaya başlandı. Ormanlık alanda ağaçların kesildiği inşaatın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. İşte kaçak inşaatla ilgili son gelişmeler haberimizde…

VANİKÖY KAÇAK İNŞAAT KİMİN?

Arazinin, geçmişte suç örgütü davasından hüküm giymiş olan Adnan Oktar'a ait olduğu öğrenildi. 2018'de yapılan bir operasyonda, Adnan Oktar'ın Üsküdar Vaniköy'deki villasına baskın düzenlenmiş ve Oktar, polisten kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Arazinin daha sonra bir Rus iş adamı Boris Borisenko tarafından satın alındığı ve yıkılan villanın yerine yenisinin inşa edildiği öğrenildi.

KAÇAK VİLLA İNŞAATI DURDU MU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bölgede bulunan iki yapının izinli olduğunu, ancak imara aykırı eklemelerin tespit edilerek 16 Ağustos'ta mühürlendiğini açıkladı. Ev sahibinin tadilat izni aldığı, ancak onarım izni sınırlarının aşıldığı belirtildi. Ayrıca, bu duruma ilişkin suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "İmar Kirliliğine Neden Olma" suçundan soruşturma başlattığını duyurdu.