Uşak, Kahramanmaraş ve İzmir Bornova'da yangınlar söndürüldü

Uşak, Kahramanmaraş ve İzmir Bornova'da yangınlar söndürüldü
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede son durumu aktardı. Bakan Yumaklı, "Uşak Sivaslı, Kahramanmaraş Onikişubat ve İzmir Bornova'daki yangınlar tamamen kontrol altına alındı." dedi. Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık bölgelerindeki orman yangınlarına müdahale ise devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan son duruma ilişkin açıklama geldi. Güzel haberi veren Bakan Yumaklı, 3 şehirde yangınların tamame kontrol altına alındığını belirtti.

BAKAN YUMAKLI: 3 ŞEHİRDE YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Uşak Sivaslı, Kahramanmaraş Onikişubat, İzmir Bornova'da çıkan orman yangınları; hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesi sonucu tamamen kontrol altına alınmıştır. Alevlere karşı verdiğimiz mücadele, son ateş sönene dek aralıksız sürecek."

Uşak, Kahramanmaraş ve İzmir Bornova'da yangınlar söndürüldü

1500 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangında yaklaşık 1500 hektarlık alan zarar gördü, 130 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Öte yandan müdahale sırasında dumandan etkilenen 6 personelden 5'i hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

BURSA'DA YANGINLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 3. gününde havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Uşak, Kahramanmaraş ve İzmir Bornova'da yangınlar söndürüldü

RÜZGAR EKİPLERİN İŞİNİ ZORLAŞTIRIYOR

Zaman zaman alevlerin yükseldiği ve dumanların yoğunlaştığı bölgede, alevler daha önceden tedbirden tahliye edilen Harmancık ilçesine bağlı kırsal Çakmak Mahallesi'ne yaklaştı. Ekiplerce havadan ve karadan yürütülen yoğun müdahaleyle yangının ilerleyişi durdurulmaya çalışılıyor. Bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle ekiplere destek veriyor.

Uşak, Kahramanmaraş ve İzmir Bornova'da yangınlar söndürüldü

Şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangın, ekiplere zor anlar yaşatıyor. Yangın nedeniyle Orhaneli-Harmancık kara yolu da geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Uşak, Kahramanmaraş ve İzmir Bornova'da yangınlar söndürüldü

KARABÜK'TE DE YANGIN ÇIKTI

Karabük merkeze bağlı Kahyalar köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Bölgeye çok sayıda orman işletme ve itfaiye ekibi ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Uşak, Kahramanmaraş ve İzmir Bornova'da yangınlar söndürüldü

Uşak, Kahramanmaraş ve İzmir Bornova'da yangınlar söndürüldü

Uşak, Kahramanmaraş ve İzmir Bornova'da yangınlar söndürüldü

Uşak, Kahramanmaraş ve İzmir Bornova'da yangınlar söndürüldü

Uşak, Kahramanmaraş ve İzmir Bornova'da yangınlar söndürüldü

Uşak, Kahramanmaraş ve İzmir Bornova'da yangınlar söndürüldü

Uşak, Kahramanmaraş ve İzmir Bornova'da yangınlar söndürüldü

Uşak, Kahramanmaraş ve İzmir Bornova'da yangınlar söndürüldü

Uşak, Kahramanmaraş ve İzmir Bornova'da yangınlar söndürüldü

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarır5myqjnym4:

Yazık Yanacak orman kalmadı ki!

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Haber Yorumlarıoturan:

Yanan yerlere otel yapmaktan vazgeçmediğiniz sürece ormanlar yanacaktır.

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Haber YorumlarıVatansever:

Osuruktan teyyar'a selam söyle o yare elinizde belge yok bilgi yok sallayıp atıp tutuyorsunuz şimdiye kadar yanan hangi bölge imar açılmış

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yanıt1
Haber YorumlarıEmrah Emir:

Vatansever elimizde bol bol bol bol belge var. Geçmişte Bakanların yanan yerlere otel yapılmayacak yeniden yeşillendireceğiz açıklaması yapıp da sonrasında kaç tanesine otel zinciri dizdiklerine bakarsan osuruktan teyyarenin bizzat kendi fikirlerin olduğunu anlarsın

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Haber YorumlarıRamazan Uslu:

Karabük ten yazıyorum yangın 6.güne girdi memleketin %80 i orman zaten yangın genişliği 60km oldu başka yangın da çıktı evler köyler yandı ülkenin en büyük yangını burda ama bizim sesimizi duyan yok

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Haber YorumlarıLevent erka:

Karbondioksit bombası yapan genç nerede ama ledli ekmek dolabı 1. Geldi. O projeye destek yok .

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Haber YorumlarıEmrah Emir:

Asla sorumluluk üstlenmiyorlar bir tane istifa yok. Yetki sonsuz ama sorumluluk sıfır

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