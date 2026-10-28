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Beyoğlu'nda 5 katlı bina çöktü! Yan bina da hasar gördü

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Beyoğlu'nda 5 katlı bina çöktü! Yan bina da hasar gördü Haber Videosunu İzle
Beyoğlu'nda 5 katlı bina çöktü! Yan bina da hasar gördü
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 5 katlı metruk bina çöktü. Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kömürcü Zeynel Sokak'ta meydana gelen olayın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çökme sırasında bitişikteki binanın da hasar görmesi üzerine tahliye işlemleri başlatıldı.

  • İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kömürcü Zeynel Sokak'ta 5 katlı metruk bina çöktü.
  • Çökme nedeniyle bitişikteki yan bina hasar gördü ve tahliye işlemlerine başlandı.
  • Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi; çökmenin nedeni henüz açıklanmadı.

Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binanın çökmesi üzerine ekipler harekete geçti. Çökmeden etkilenen yan binada tahliye işlemlerine başlandı.

5 KATLI METRUK BİNA ÇÖKTÜ

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan 5 katlı metruk bina çöktü. Olay, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kömürcü Zeynel Sokak'ta meydana geldi. Henüz nedeni açıklanmayan çökme olayının ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Binanın metruk durumda olduğu belirtilirken, çökme sırasında hemen yanında bulunan yapının da hasar gördüğü bildirildi.

POLİS, SAĞLIK VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çökme ihbarının ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Beş katlı binanın çökmesiyle birlikte çevredeki yapılara ilişkin güvenlik endişesi de ortaya çıktı. Olay yerine yönlendirilen ekiplerin müdahalesinde, çökmeden etkilenen yan bina öncelikli konulardan biri haline geldi. Binanın hangi nedenle çöktüğüne ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

YAN BİNA DA HASAR GÖRDÜ

Olayın en dikkat çeken ayrıntılarından biri, çöken metruk binanın bitişiğindeki yapının da zarar görmesi oldu. Çökme sırasında hasar gören yan binanın tahliyesine başlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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