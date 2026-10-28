Feyza Altun’dan Dilan Polat’la buluşma itirafı: Keşke görüşmeseydim

Ünlü avukat Feyza Altun ile Dilan Polat’ın aylar önce İstanbul’da arkadaşlarının da katıldığı yemekte bir araya gelmesi uzun süre konuşulmuştu. Polat’ın buluşmadan “Konuşacak çok şey var” notuyla yaptığı paylaşımın ardından Altun, Berna Laçin’in “5 Kart” programında o görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

“PİŞMAN OLDUM”

Dilan Polat’la buluştuğu için pişman olduğunu söyleyen Altun, görüşmede alkolün etkisiyle duygusal davrandığını belirtti. Altun, Polat’ın kendisi nedeniyle intihar etmesini istemediğini de ifade ederek şunları söyledi:

“Keşke Dilan Polat ile görüşmeseydim. Öyle gerekti, orada alkolün etkisiyle duygusal davrandım. Alkol çok ağırdı; videoları bir izledim, sarılmış şarkı söylüyorduk. Para almadım, bir şey yapmadım ama ben Dilan’ın benim yüzümden intihar etmesini istemedim.”