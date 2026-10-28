Başak Dizer’den Kıvanç Tatlıtuğ’a aşk dolu doğum günü kutlaması

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Kıvanç Tatlıtuğ, 43’üncü yaşını ailesiyle birlikte kutladı. Eşi Başak Dizer, özel gün için sosyal medya hesabından romantik fotoğraflar paylaştı. Karelerde Dizer’in eşini öpücüklere boğduğu anlar da yer aldı.

“İYİ Kİ DOĞDUN AŞK”

Mutlu evlilikleriyle tanınan çiftin paylaşımında Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ’a sevgisini “İyi ki doğdun aşk” notuyla ifade etti. Çiftin samimi kareleri takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

TATLITUĞ OĞLUYLA KAMPA GİDECEK

Kıvanç Tatlıtuğ, doğum gününden önce oğlu Kurt Efe’yle bir alışveriş merkezinde görüntülenmişti. Kamp alışverişi yaptıklarını söyleyen oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtlarken oğlunun görüntülenmesini istememişti.