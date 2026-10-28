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Nijerya Taraba'da cuma namazı için toplananlara ateş açılan saldırıda 62 kişi öldü

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Nijerya'nın Taraba eyaletinde 23 Ekim'de Binnari köyünde cuma namazı için toplananlara düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi. Saldırıda 52 kişi yaralanırken yüzlerce kişi yerinden edildi; polis ölü sayısının artabileceği uyarısında bulundu.

Nijerya'nın Taraba eyaletinde 23 Ekim'de bir köye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 62'ye yükseldiği bildirildi.

Nijerya Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı (NEMA) Taraba Eyaleti Direktörü Ladan Ayuba, yaptığı açıklamada, silahlı çete üyelerinin 23 Ekim'de eyaletin Binnari köyüne düzenlediği saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Ayuba, saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 62'ye yükseldiğini ifade etti.

Saldırıda 52 kişinin yaralandığını aktaran Ayuba, yüzlerce kişinin yerinden edildiğini??????? kaydetti.

Taraba Eyaleti Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Victor Mshelizah de yaptığı açıklamada, ölü sayısının artabileceği uyarısında bulunarak, "Hala sahada ekiplerimiz bulunuyor. Cesetlere ulaştıkça bunları da sayıya dahil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Silahlı çete üyeleri, 23 Ekim'de eyaletin Binnari köyünde cuma namazı kılmak için toplananlara ateş açmıştı. Saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA
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