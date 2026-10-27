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Virajı alamayan otomobil evin duvarını yıkıp aşağı uçtu

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Virajı alamayan otomobil evin duvarını yıkıp aşağı uçtu Haber Videosunu İzle
Virajı alamayan otomobil evin duvarını yıkıp aşağı uçtu
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Meksika'nın Lomas del Chamizal bölgesinde kontrolden çıkan otomobil, virajı alamayarak yol kenarındaki bir evin koruma duvarına çarptı. Duvarı yıkan araç, aşağıda bulunan mülkün bahçe alanına düştü. Çevrede büyük bir toz bulutu oluşurken kazanın yaşandığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sürücünün sağlık durumuna ilişkin inceleme başlatıldı.

  • Meksika'nın Lomas del Chamizal bölgesinde virajı alamayan bir otomobil, yol kenarındaki evin koruma duvarını yıkarak yol seviyesinin altındaki bahçe alanına düştü.
  • Kaza sonucu evin koruma duvarı yıkıldı, araç bahçedeki beton yapıda ve çevredeki tesisatta maddi hasar oluştu.
  • Otomobilin duvara çarpıp aşağı düşme anları güvenlik kameralarınca kaydedildi; çarpmanın ardından çevreyi yoğun toz bulutu kapladı.

Virajı alamayan otomobil, Meksika'da bir evin duvarını yıkarak aşağıdaki alana uçtu. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansırken kazanın ardından olay yerine acil durum ekipleri sevk edildi.

VİRAJI ALAMADI, EVİN DUVARINA ÇARPTI

Meksika'nın Lomas del Chamizal bölgesinde meydana gelen trafik kazasında bir sürücü, virajı döndüğü sırada otomobilinin kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan araç, yol kenarında bulunan bir evin koruma duvarına doğru ilerledi. Hızla duvara çarpan otomobil, beton engeli yıkarak aşağıdaki boşluğa düştü. Aracın kontrolünü kaybetmesinin ardından yaşananlar, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kazanın görüntülerinde otomobilin duvara çarptıktan sonra aşağıya doğru hareket ettiği ve çarpmanın ardından çevreyi yoğun bir toz bulutunun kapladığı görüldü.

DUVARI YIKIP BAHÇEYE UÇTU

Otomobil, yol seviyesinin altında bulunan mülkün bahçe alanına düştü. Çarpmanın şiddetiyle evin koruma duvarı yıkılırken aracın düştüğü alandaki beton yapıda ve çevredeki tesisatta hasar meydana geldi. Kazanın yaşandığı noktada yol ile bahçe arasındaki yükseklik farkı, olayın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu. Duvarı aşan otomobilin aşağıdaki alana düşmesiyle çevreyi toz kapladı. Kazanın ardından bölgede maddi hasar oluştu.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Otomobilin kontrolden çıkarak duvara çarpması ve ardından aşağı düşmesi güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde aracın virajı alamadığı, yol kenarındaki duvara yöneldiği ve çarpmanın ardından alt seviyedeki alana düştüğü anlar yer aldı. Duvarın yıkılmasıyla yükselen yoğun toz bulutu, kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaynak: Haberler.com
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