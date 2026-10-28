Çete üyelerinin şoke eden yazışmaları: Ver iki yüz ben kurşunlarım

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul merkezli 30 ilde yeni nesil suç örgütlerinden "Daltonlar"a yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Emniyet güçlerinin eş zamanlı gerçekleştirdiği baskınlarda 89 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, sosyal medyada para ve lüks hayat vaatleriyle ağına düşürülüp tetikçi olarak kullanılan 35 çocuğun da yer alması dehşete düşürdü.

"VER İKİ YÜZ BEN KURŞUNLARIM"

Operasyonun ardından çete üyelerinin kan donduran çalışma yöntemlerini gözler önüne seren görüntüler ve yazışmalar ortaya çıktı. Suç örgütünün sanal ortamda gruplar kurduğu ve bu gruplar üzerinden adeta iş ilanı verir gibi suç talimatı dağıttığı belirlendi.

Çete üyelerinin gün içerisinde ilan açtığı başlıklar dikkat çekti:

Kurşunlanacak mekanlar

Yakılacak arabalar

Vurulacak insanlar

Söz konusu ilanları kabul eden çocukların eylemleri gerçekleştirdiği, gruplarda "Ver iki yüz ben kurşunlarım" şeklinde pazarlıkların yapıldığı tespit edildi. Çocukların hayatı adeta bir bilgisayar oyunu gibi görerek suça sürüklendiği bu yapı, kamuoyunda ve sosyal medyada büyük tepki toplarken, çocuklarını başıboş bırakarak bu suça zemin hazırlayan ailelerin de sorumluluk alması gerektiği yorumları yapıldı.

İşte dehşete düşüren o yazışmalar;

Kaynak: Haberler.com