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Çete üyelerinin şoke eden yazışmaları: Ver iki yüz ben kurşunlarım

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Çete üyelerinin şoke eden yazışmaları: Ver iki yüz ben kurşunlarım Haber Videosunu İzle
Çete üyelerinin şoke eden yazışmaları: Ver iki yüz ben kurşunlarım
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"Daltonlar" çetesinin sanal gruplar üzerinden "kurşunlanacak mekan", "yakılacak araba" ve "vurulacak insan" ilanları açarak 35 çocuğu tetikçi yaptığı kan donduran yazışmalar ortaya çıkarken; İstanbul merkezli 30 ilde düzenlenen dev operasyonda 89 şüpheli yakalandı.

  • İstanbul merkezli 30 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda "Daltonlar" adlı suç örgütüne yönelik 89 şüpheli gözaltına alındı.
  • Gözaltına alınanlar arasında sosyal medyada para ve lüks hayat vaadiyle tetikçi olarak kullanılan 35 çocuk bulunuyor.
  • Suç örgütü sanal gruplar üzerinden "kurşunlanacak mekanlar", "yakılacak arabalar" ve "vurulacak insanlar" başlıklarıyla suç ilanları paylaşıp "Ver iki yüz ben kurşunlarım" şeklinde pazarlık yaptı.

İstanbul merkezli 30 ilde yeni nesil suç örgütlerinden "Daltonlar"a yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Emniyet güçlerinin eş zamanlı gerçekleştirdiği baskınlarda 89 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, sosyal medyada para ve lüks hayat vaatleriyle ağına düşürülüp tetikçi olarak kullanılan 35 çocuğun da yer alması dehşete düşürdü.

"VER İKİ YÜZ BEN KURŞUNLARIM"

Operasyonun ardından çete üyelerinin kan donduran çalışma yöntemlerini gözler önüne seren görüntüler ve yazışmalar ortaya çıktı. Suç örgütünün sanal ortamda gruplar kurduğu ve bu gruplar üzerinden adeta iş ilanı verir gibi suç talimatı dağıttığı belirlendi.

Çete üyelerinin gün içerisinde ilan açtığı başlıklar dikkat çekti:

  • Kurşunlanacak mekanlar
  • Yakılacak arabalar
  • Vurulacak insanlar

Söz konusu ilanları kabul eden çocukların eylemleri gerçekleştirdiği, gruplarda "Ver iki yüz ben kurşunlarım" şeklinde pazarlıkların yapıldığı tespit edildi. Çocukların hayatı adeta bir bilgisayar oyunu gibi görerek suça sürüklendiği bu yapı, kamuoyunda ve sosyal medyada büyük tepki toplarken, çocuklarını başıboş bırakarak bu suça zemin hazırlayan ailelerin de sorumluluk alması gerektiği yorumları yapıldı.

İşte dehşete düşüren o yazışmalar; 

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

yazık çok yazık gençliğe

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Haber YorumlarıMesut Kozan:

35 çocuğu mu ne çocuğu la ? onlar olsa olsa anladiniz

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Haber YorumlarıBeşir:

ne bekliyorsunuz ki Lâik eğitim sisteminin yetiştirmiş olduğu bir nesilden Allah Kitap korkusu yok

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Ne hale geldi Ülke. Ahlak bitti Adalet bitti şimdi otoritede bitmiş ki çeteler altın günlerini yaşıyor

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