Taksiyi park etti, kimse görmez sandı! Kamera her şeyi kaydetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul Şişli'de bir taksi şoförünün, hastanenin hemen yanında park ettiği aracın içerisinde uygunsuz hareketlerde bulunduğu öne sürüldü. Şoförün araç içerisindeki hareketleri çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

HASTANENİN HEMEN YANINDA YAŞANDI

Olay, Şişli ilçesine bağlı Kaptanpaşa Mahallesi'nde, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre, taksisini hastanenin yakınında park eden şoför, aracın içerisinde uygunsuz hareketlerde bulundu.

GÜVENLİK KAMERASI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Şoförün bir süre devam ettiği belirtilen hareketleri, bölgedeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Taksinin içerisinde yaşananları gösterdiği belirtilen görüntüler, olayın ortaya çıkmasını sağladı.