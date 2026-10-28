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Alina Boz'un annesi Olga Boz'dan yıkım tepkisi! Oturduğu bina zarar gördü

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Alina Boz'un annesi Olga Boz'dan yıkım tepkisi! Oturduğu bina zarar gördü
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Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bina, bitişik apartmanda hasara yol açtı. Binada yaşayan Alina Boz’un annesi Olga Boz, çocukların olaydan yalnızca 10 dakika önce eve girdiğini belirterek denetim ve güvenlik önlemlerine tepki gösterdi.

  • İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bina, yanındaki apartmanda hasara yol açtı.
  • Hasar gören apartmanda oyuncu Alina Boz'un annesi Olga Boz yaşıyor.
  • Olga Boz, yıkımın çocukların okuldan dönüş saatinde yapıldığını ve çocukların olaydan 10 dakika önce eve girdiğini belirtti.

İstanbul Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bina, yan taraftaki apartmanda hasara ve paniğe neden oldu. Hasar gören apartmanda yaşayanlar arasında oyuncu Alina Boz’un annesi Olga Boz’un da bulunduğu öğrenildi. Boz, yıkım sırasında yaşananları sosyal medya hesabından paylaşarak sorumlulara tepki gösterdi.

“ÇOCUKLAR SADECE 10 DAKİKA ÖNCE EVE GİRMİŞTİ”

Yıkımın çocukların okuldan döndüğü saatlerde yapıldığını belirten Olga Boz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Her gün yeni bir sorumsuzluğa şaşırıyoruz. Yan binamızın yıkımında yaşananları burada belgelemek istiyorum. Bu firmalara kim izin veriyor, kim denetliyor? İnsanların güvenliği bu kadar mı önemsiz? Üstelik bu olay çocukların okuldan döndüğü saatte yaşandı. Neyse ki çocuklar sadece 10 dakika önce evlerine girmişti.”

MÜTEAHHİDİN SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Yıkımın ardından ortaya çıkan hasara ve müteahhidin tutumuna da tepki gösteren Boz, “Saatler geçti. Yan binanın yıkımından sonra ortaya çıkan durum ortada. İnsan güvenliği bu kadar hafife alınmamalı. Müteahhit ‘Sanki biri ölmüş gibi abartıyorsunuz’ dedi. Yani kimse ölmediyse sorun yok mu? Önlem almak için illa birinin ölmesi mi gerekiyor?” ifadelerini kullandı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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