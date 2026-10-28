Genç oyuncu Eylül Lize Kandemir: Dışarıdan bakan uzaylı olduğumu göremez

Masumiyet Müzesi dizisinde Füsun karakterini canlandıran Eylül Lize Kandemir, Elle dergisine verdiği röportajda kendisini alışılmışın dışında bir benzetmeyle anlattı. Dışarıdan sakin ve ayakları yere basan biri gibi göründüğünü söyleyen oyuncu, zihninin içinde bambaşka dünyalarda dolaştığını belirterek kendisini adeta “uzaylı” gibi tarif etti.

"UZAYLIYIM"

Dışarıdan kontrollü, soğukkanlı, gerçekçi ve yere sağlam basan biri gibi görünüyorum. Ama içeride çok daha hayalperest, kendi dünyasında yaşayan bir Eylül var. Dışarıdan bakan biri, ne kadar paralel evrenlerde dolaşan bir uzaylı olduğumu pek göremez. 24 yaşındaki oyuncuya göre insanlar onun kontrollü ve gerçekçi görünen tarafını fark ediyor; ancak hayal gücüyle şekillenen iç dünyasını kolay kolay göremiyor. Kandemir’in uzaylı benzetmesi de bu iki yön arasındaki farka dayanıyor: Dışarıdan bakıldığında sakin görünen oyuncu, kendi dünyasında farklı düşünceler ve hayallerle baş başa kalıyor.

OYUNCULUK VE ŞÖHRET HAKKINDA DA KONUŞTU

Kandemir, oyunculuğun kendisini kısa sürede olgunlaştırdığını ve güzellik algısına ilişkin kalıpları sorgulamasına katkı sağladığını anlattı. Şöhretin yaşamında büyük bir değişiklik yaratmadığını söyleyen oyuncu, zaten daha izole bir hayat sürdüğünü ifade etti. Masumiyet Müzesi projesinin ise kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti.