Genç oyuncu Eylül Lize Kandemir: Dışarıdan bakan uzaylı olduğumu göremez

Genç oyuncu Eylül Lize Kandemir: Dışarıdan bakan uzaylı olduğumu göremezGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Masumiyet Müzesi dizisinin Füsun’u Eylül Lize Kandemir, verdiği bir röportajda dışarıdan sakin ve gerçekçi görünse de iç dünyasında hayalperest olduğunu anlattı. Oyuncu, kendisini “uzaylı” benzetmesiyle ifade etti.
- Masumiyet Müzesi dizisinde Füsun karakterini canlandıran 24 yaşındaki Eylül Lize Kandemir, dışarıdan sakin ve gerçekçi görünmesine karşın iç dünyasında hayalperest olduğunu, kendisini "uzaylı" olarak tanımladığını söyledi.
- Kandemir, oyunculuğun kendisini kısa sürede olgunlaştırdığını ve güzellik algısına ilişkin kalıpları sorgulamasına katkı sağladığını ifade etti.
- Kandemir, şöhretin yaşamında büyük bir değişiklik yaratmadığını, zaten daha izole bir hayat sürdüğünü ve Masumiyet Müzesi projesinin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti.
Masumiyet Müzesi dizisinde Füsun karakterini canlandıran Eylül Lize Kandemir, Elle dergisine verdiği röportajda kendisini alışılmışın dışında bir benzetmeyle anlattı. Dışarıdan sakin ve ayakları yere basan biri gibi göründüğünü söyleyen oyuncu, zihninin içinde bambaşka dünyalarda dolaştığını belirterek kendisini adeta “uzaylı” gibi tarif etti.
"UZAYLIYIM"
Dışarıdan kontrollü, soğukkanlı, gerçekçi ve yere sağlam basan biri gibi görünüyorum. Ama içeride çok daha hayalperest, kendi dünyasında yaşayan bir Eylül var. Dışarıdan bakan biri, ne kadar paralel evrenlerde dolaşan bir uzaylı olduğumu pek göremez. 24 yaşındaki oyuncuya göre insanlar onun kontrollü ve gerçekçi görünen tarafını fark ediyor; ancak hayal gücüyle şekillenen iç dünyasını kolay kolay göremiyor. Kandemir’in uzaylı benzetmesi de bu iki yön arasındaki farka dayanıyor: Dışarıdan bakıldığında sakin görünen oyuncu, kendi dünyasında farklı düşünceler ve hayallerle baş başa kalıyor.
OYUNCULUK VE ŞÖHRET HAKKINDA DA KONUŞTU
Kandemir, oyunculuğun kendisini kısa sürede olgunlaştırdığını ve güzellik algısına ilişkin kalıpları sorgulamasına katkı sağladığını anlattı. Şöhretin yaşamında büyük bir değişiklik yaratmadığını söyleyen oyuncu, zaten daha izole bir hayat sürdüğünü ifade etti. Masumiyet Müzesi projesinin ise kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti.