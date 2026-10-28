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Öldü denilen bebek morgda 4 saat geçirdi! Sonrası daha da korkunç

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Öldü denilen bebek morgda 4 saat geçirdi! Sonrası daha da korkunç
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ABD'de havuzda boğulma tehlikesi geçiren 18 aylık bebek, doktorun hemşire ve polis memurunun uyarılarını dikkate almaması sonucu kalbi atmasına rağmen öldü ilan edilerek morga kaldırıldı. Dört saat sonra hayatta olduğu anlaşılan bebeğin, doktor hatası olduğu öne sürülen olayın ardından kalıcı sağlık sorunları yaşadığı belirtildi.

  • ABD'nin Arizona eyaletinde 8 Şubat'ta havuzda bilincini kaybeden 18 aylık Vincent, Mercy Gilbert Medical Center'da ölü ilan edilerek morga kaldırıldı.
  • Morgda yaklaşık dört saat geçiren bebeğin nefes aldığı bir adli tıp görevlisi tarafından fark edildi ve Phoenix'teki başka bir hastaneye sevk edildi.
  • Olaydan sekiz ay sonra iki yaşına giren Vincent yürüyemiyor, konuşamıyor, tek başına oturamıyor ve yalnızca tüp aracılığıyla beslenebiliyor.

ABD'nin Arizona eyaletinde havuzda boğulma tehlikesi geçiren 18 aylık bebek, hastanede öldü ilan edilerek morga kaldırıldı. Ancak dört saat sonra bebeğin hayatta olduğu anlaşıldı. Ailenin iddiasına göre doktorun uyarıları dikkate almaması nedeniyle küçük çocukta kalıcı sağlık sorunları oluştu.

HEMŞİRENİN UYARISINA RAĞMEN ÖLDÜ İLAN EDİLDİ

Olay, 8 Şubat'ta ABD'nin Arizona eyaletinde meydana geldi. Ailesinin evindeki havuzda bilincini kaybeden 18 aylık Vincent, acil olarak Mercy Gilbert Medical Center'a kaldırıldı.

Hastanede görevli doktor Arian Tusi, bir hemşirenin bebeğin nabzının attığını bildirmesine rağmen çocuğu yeniden değerlendirmedi. İddiaya göre doktor, kan gazı ölçümlerini gerekçe göstererek bebeğin yaşam belirtilerini dikkate almadı ve Vincent'ı resmen ölü ilan etti.

POLİS MEMURU DA UYARDI

Bebeğin hayatta olduğuna ilişkin uyarılar bununla da sınırlı kalmadı. Hastanede bulunan bir polis memuru, küçük çocuktan nefes alma sesleri duyduğunu belirterek durumu yetkililere bildirdi.

Ancak bu uyarıya rağmen Vincent'ın öldüğü yönündeki karar değiştirilmedi. Küçük bebek, akşam saatlerinde hastanenin morguna götürüldü.

MORGA KALDIRILDIKTAN 4 SAAT SONRA YAŞADIĞI ANLAŞILDI

Yaklaşık dört saat sonra morgda inceleme yapan bir adli tıp görevlisi, Vincent'ın nefes almaya devam ettiğini fark etti.

Bebeğin hayatta olduğunun anlaşılması üzerine sağlık ekipleri harekete geçti. Vincent, tedavi edilmek üzere Phoenix'teki başka bir hastaneye sevk edildi.

8 AY SONRA ORTAYA ÇIKAN TABLO YÜREK BURKTU

Yaşanan olayın ardından hayatta kalmayı başaran Vincent'ın sağlık durumunda ciddi sorunlar meydana geldi.

Olaydan sekiz ay sonra iki yaşına giren küçük çocuk, yürüyemiyor, konuşamıyor ve tek başına oturamıyor. Vincent'ın beslenmesi de yalnızca özel bir tüp aracılığıyla sağlanabiliyor.

Aile, bebeğin morgda tıbbi müdahaleden uzak kaldığı saatlerin kalıcı sağlık sorunlarına yol açtığını öne sürüyor.

AİLE HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Vincent'ın ailesi, hastanede yaşananların ağır bir ihmal olduğunu savunarak Mercy Gilbert Medical Center ve sorumlu sağlık personeli hakkında hukuki süreç başlattı.

Aile, doktorun hem hemşirenin hem de polis memurunun uyarılarını dikkate almamasının çocuklarının yaşamını geri dönülmez şekilde etkilediğini ileri sürüyor.

Kaynak: AA
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