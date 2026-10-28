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İsmail Kartal'ın yerine favori aday Montella! Ancak büyük bir engel var

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İsmail Kartal'ın yerine favori aday Montella! Ancak büyük bir engel var
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Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminin sona ermesinin ardından gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerden Vincenzo Montella favori aday olarak öne çıkarken, İtalyan teknik adamın ismi taraftarlar arasında tartışma yarattı. Montella'nın takımın başına geçmesini istemeyen taraftarlar, milli takımdaki performansını ve teknik direktörlük tercihlerini eleştiriyor.

  • Fenerbahçe'de Galatasaray'a 2-1 yenilmenin ardından teknik direktör İsmail Kartal istifa etti ve yönetim karşılıklı anlaşmayla yolları ayırdı.
  • Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında Vincenzo Montella, Antonio Conte ve Volkan Demirel bulunuyor; Montella favori isim olarak öne çıkıyor.
  • Fenerbahçe taraftarları, Montella'nın A Milli Takım'daki kadro ve oyuncu tercihlerini eleştirerek göreve gelmesine karşı çıkıyor.

Fenerbahçe'de Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Derbi sonrasında istifa kararı alan deneyimli çalıştırıcının ayrılığı yönetim tarafından kabul edildi. Sarı-lacivertli kulüp, Kartal'ın görevinden ayrılma kararını yönetime bildirdiğini ve karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.

MONTELLA FAVORİ ADAY OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları başladı. Sarı-lacivertlilerin gündeminde Vincenzo Montella, Antonio Conte ve Volkan Demirel bulunuyor. Bu isimler arasında Montella ön plana çıkarken, İtalyan teknik adamın Fenerbahçe'nin başına geçme ihtimali taraftarlar arasında tartışılıyor.

MİLLİ TAKIMDAKİ TERCİHLERİ ELEŞTİRİLMİŞTİ

A Milli Futbol Takımı'nda görev yaptığı dönemde zaman zaman eleştirilerin hedefi olan Montella, özellikle kadro seçimleri, oyuncu tercihleri ve oyun anlayışı nedeniyle futbolseverlerin tepkisini çekmişti. İtalyan çalıştırıcının milli takımdaki performansına yönelik eleştiriler, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için adının geçmesiyle yeniden konuşulmaya başlandı.

FENERBAHÇE TARAFTARI MONTELLA'YI İSTEMİYOR

Montella'nın teknik direktörlük için favori isim olarak gösterilmesi, sarı-lacivertli taraftarlar arasında hoşnutsuzluğa neden oldu. İtalyan çalıştırıcının milli takımdaki tercihlerini eleştiren Fenerbahçeliler, takımın başında farklı bir teknik direktör görmek istiyor. Montella'nın göreve gelmesine karşı çıkan taraftarların tepkileri dikkat çekerken, yönetimin teknik direktör tercihi merakla bekleniyor.

GÖZLER YÖNETİMİN KARARINDA

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı henüz netlik kazanmadı. Montella, Conte ve Volkan Demirel'in isimleri konuşulurken, sarı-lacivertli yönetimin hangi isimle yola devam edeceği merak konusu.

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