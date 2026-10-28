İsrail'deki Netanyahu'ya darbeyi Araplar vurdu! Koalisyonun kurulmasında kilit rolleri olacak

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İsrail’de yapılan genel seçimlerin ardından açıklanan ilk sonuçlar, ülkede uzun yıllardır devam eden Binyamin Netanyahu döneminin sonuna gelindiğine işaret ediyor. Sandıktan çıkan tablo, muhalefetin güç kazandığını ve hükümeti kurma şansının eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot liderliğindeki bloğa geçtiğini gösteriyor.

ARAPLAR 17 VEKİL ÇIKARIYOR

Bu seçimlerde en çok dikkat çeken gelişmelerden biri ise İsrail vatandaşı Filistinlilerin sandığa gösterdiği yoğun ilgi oldu. Seçim sonuçlarına göre Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste 10 milletvekili çıkarırken, Mansur Abbas liderliğindeki Ra'am Partisi ise 7 sandalye kazandı.

Arap partilerinin Meclis’te toplam 17 sandalyeye ulaşması, kurulacak yeni hükümet için onları kilit konuma getirdi. Eizenkot öncülüğündeki muhalefet bloğunun iktidara gelebilmesi için bu partilerin desteğine ihtiyaç duyması, İsrail siyasetinde dengelerin yeniden kurulacağını gösteriyor.

SEVİNÇ GÖSTERİLERİ BAŞLADI

İsrail'de genel seçimlerde sandıklar kapandı, oy sayımı başladı. İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun katılım gösterdiği genel seçimlerde çıkış anketlerinin yayınlanmasıyla Ortak Arap Listesi'nin destekçileri İsrail'in Nasıra kentindeki Ortak Arap Listesi karargahında sevinç gösterilerinde bulundu.

"ELDE ETTİĞİMİZ KOLTUKLARI İSRAİL'DE YENİ BİR GERÇEKLİĞE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Birleşik Arap Listesi Başkanı Mansur Abbas, "Elde ettiğimiz koltukları İsrail'de yeni bir gerçekliğe dönüştüreceğiz. Bizi görmezden gelmek mümkün değil." dedi.

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Kaynak: Haberler.com