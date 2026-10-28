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İskenderun'da hırsız telefoncudan telefon çaldı, banka camını kırıp eli boş döndü

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İskenderun'da hırsız telefoncudan telefon çaldı, banka camını kırıp eli boş döndü Haber Videosunu İzle
İskenderun'da hırsız telefoncudan telefon çaldı, banka camını kırıp eli boş döndü
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 26 Ekim gece saatlerinde bir hırsız, telefoncu dükkanının camını taşla kırıp laptop ve cep telefonu çaldı. Kamu bankasının camını kaldırım taşıyla kırıp arayan hırsız eli boş döndü; polis 2 suç kaydı olan şahsı yakaladı, şahıs tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde telefoncu dükkanından laptop ve cep telefonu çalan hırsızın kamu bankasının camını kaldırım taşıyla kırarak bankada arama yaptığı ve elinin boş döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay; 26 Ekim günü gece saatlerinde yaşandı. M.S. isimli şahıs, önce Cumhuriyet Mahallesi Büyük Çarşısı İş Hanı'nda bulunan telefoncu dükkanının camını taşla kırarak iş yerinden laptop ve cep telefonu çaldı ve ardından Fener Caddesi üzerinde bulunan kamu bankasını soymak için harekete geçti. Bankanın camını kaldırım taşıyla kıran şahıs, bankada aramadık yer bırakmadı ve çalacak bir şeyler aradı. Aramasına ve çabasına rağmen hırsız, bankadan eli boş döndü. Şahsın; telefoncu dükkanında hırsızlık yaptığı anlar ve bankanın camını kırarak çalacak bir şeyler aradığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan, zanlının yüzünü üzerindeki tişörtle kapatmaya çalışması dikkat çekti. Polis ekiplerinin çalışmalarıyla kısa sürede yakalanan ve 2 suç kaydı olduğu tespit edilen M.S. gözaltına alındı. Hapis cezasıyla arandığı tespit edilen şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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