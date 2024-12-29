Narin cinayeti davasında karar açıklandı, ünlülerden paylaşım yağdı

Diyarbakır'da kaybolmasından 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde üzeri çalılar ve taşlarla gizlenmiş bir halde çuvalın içerisinde cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayeti davasında karar çıktı. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Narin'i dere yatağına götüren itirafçı Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Türkiye'yi derinden yaralayan olayda mahkemeden çıkan kararlar sonrası ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

AJDA PEKKAN

"Verilen hiçbir ceza maalesef Narin'i geri getirmeyecek. Bu utanç verici trajediyi hafızalarımızdan silemeyecek. Huzur içinde uyu, güzel çocuk."

AYŞEGÜL ALDİNÇ

"Ruhun huzur bulsun kuzucuğum. Kanın yerde kalmadı"

BAŞAK DİZER

BERK OKTAY

"Gittiğin yerde huzur bul kız çocuğu... Bu birli dünyada yaşadığını unut. Tekrar gelişin sınavsız olsun... Cennetten bak bize"

DENİZ BARUT

"Benim güzel kızım, güzel Narin'im... İlk günden apaçık belli olan aylar sonra yeniden belli oldu. O gözünden yaş akmadan höyküren annenden anlamıştım, acısının gerçek olmadığından... Rahat uyu demek isterdim ama gidene toprak dar, kalana unutulmaz bir utanç... Destek veren peşini bırakmayan değerli, vicdanlı avukatlarımız, hepinizi gönülden tebrik ediyorum."

ECEM ERKEK

GONCA VUSLATERİ

"Adalet. Saçlarını sevdiğim..."

GÜLBEN ERGEN

"Adaletin terazisi hiçbir zaman şaşmayacaktır"

HATİCE ŞENDİL

"Salonda herkes Narin çocuk için nefesini tutmuş, ayakta bekliyor. Sanki o da buradaymış gibi, sessizliğiyle yüreklerimizi titretiyor. Narin çocuk, artık aramızda değil ama vicdanlarımızda hala yaşıyor. Bu acı, insan olan herkesin kalbinde yankılanan bir çığlık. Bugün sadece bir karar değil, adaletin sesi olacak bir an yazılıyor."

MİNE TUGAY

"Narin çocuğun davasında, sanık anne, ağabey ve amca hakkında 'iştirak halinde çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiştir. Diğer sanık yönünden ise suç delillerini yok etme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına karar verilmiştir. İstinaf ve temyiz aşamalarında da davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz."

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY

"Adalet. Bir nebze de olsa..."