İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'ye sert sözler: Korkaklar her şeyi berbat etti

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'yi geçici anlaşma sürecini bozmakla suçlayarak, buna rağmen yeniden masaya oturulup uzlaşma sağlanması gerektiğini söyledi.

SÜRECİN ÇÖKMESİNDEN ABD SORUMLU TUTULDU

Pezeşkiyan, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, Tahran ile Washington arasındaki geçici anlaşma sürecinin başarısızlığa uğramasından ABD yönetimini sorumlu tuttu. Müzakerelerin yürütüldüğü sırada sürecin kesintiye uğratıldığını belirten Pezeşkiyan, buna rağmen tarafların yeniden bir araya gelerek anlaşmayı tamamlaması gerektiğini dile getirdi.

“Savaş peşinde olmadıklarını ve zorbalığa da boyun eğmeyeceklerini” dile getiren Pezeşkiyan, “Tüm yolları kapatıp, tehdit edip aynı zamanda müzakerelerden bahsedemezsiniz.” ifadelerini kullandı.

Anlaşma yapıldıktan sonra bunu imzalayanların sonuna kadar anlaşmaya bağlı kalması gerektiğini ifade eden Pezeşkiyan, ancak ABD’nin önce anlaşma imzaladığını sonra bunu bozuğunu söyledi.

"KORKAKLAR HER ŞEYİ BERBAT ETTİ"

Pezeşkiyan konuşmasında, "Müzakere yürütüyorduk, korkaklar her şeyi berbat etti. Yine de gidip bu anlaşmayı tamamlamamız gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / DHA

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Kaynak: Haberler.com