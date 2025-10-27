Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 6.1 büyüklüğünde depremle sallandı.

SINDIRGI'DA 6.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 10 Ağustos'un ardından bir kez daha şiddetli sallandı. Saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin yerin 5.99 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

ARTÇI SARSINTILAR YAŞANIYOR

6.1'in ardından çok sayıda artçı deprem meydana geldi. Sındırgı'da yaklaşık 1 saat içerisinde 6 artçı deprem meydana geldi. Artçıların en büyüğü 4,2 en küçüğü 3.5 olarak kaydedildi.

ÇOK SAYIDA İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem Sındırgı'nın yanı sıra İzmir, Aydın, Bursa, Balıkesir ve Manisa gibi illerde de hissedildi. Şiddetli sarsıntı nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.

YIKILAN BİNALAR VAR, CAN KAYBI YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 Ağustos'taki depremde hasar aldığı için boşaltılan 3 bina ile 1 dükkanın yıkıldığını açıkladı. Yerlikaya can kaybının olmadığını belirtti. Bölgede elektrikler kesildi.

BTK: İLETİŞİMDE HERHANGİ BİR KESİNTİ YOK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bilgi Teknolojileri Operasyon Merkezinin, operatörlerimizden aldığı raporlar, bölgemizde bulunan baz istasyonlarında trafikte bir artış olmakla birlikte iletişimde herhangi bir kesinti olmadığını göstermektedir.

İletişim ihtiyacının ani artışlarında, internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarının kullanılması iletişimin aksamaması açısından büyük önem taşımaktadır."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan şunları söyledi: "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

AFAD'ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun."

BAKAN MEMİŞOĞLU: BİZE BİLDİRİLEN BİR OLUMSUZLUK YOK

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise açıklamasında şunları söyledi: "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm hâlinde süreci yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."

BALIKESİR VALİSİ USTAOĞLU: SAHA TARAMALARINA BAŞLANDI

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya üzerinden, "Sındırgı ilçemizde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımız tüm ekipleri ile saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." açıklamasında bulundu.

İSTANBUL VALİLİĞİ: ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR HASAR İHBARI ALINMADI

İstanbul Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından saha ekiplerimizin ve ilgili birimlerin tespit çalışmaları devam etmektedir. İstanbul'umuzda şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı alınmamış olup, ilgili birimlerimiz çalışmalarına gece boyunca devam edecektir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

AFAD'DAN HASARLI YAPILARA GİRİLMEMESİ UYARISI

AFAD, depremin ardından, bölgedeki hasarlı yapılara girilmemesi uyarısında bulundu. Kurumdan yapılan açıklamada, deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiği belirtilerek, "Riskli binaların çevresinde bulunmayın. İletişiminizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden sürdürün. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin." ifadelerine yer verildi.

SINDIRGI 10 AĞUSTOS'TA DA SALLANMIŞTI

10 Ağustos günü saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Çevre illerden de hissedilen deprem, büyük paniğe neden olmuştu.

Depremde bir kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişide yaralanmıştı. Deprem nedeniyle çok sayıda bina yıkılırken; 675'i konut, 70'i işyeri, 86'sı ahır ve depo, 815'i Sındırgı'da, toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edilmişti. Depremin ardından ise çok sayıda artçı deprem meydana gelmişti.

İşte büyük paniğin yaşandığı Balıkesir'den görüntüler:



