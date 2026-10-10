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İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için itiraz geldi, karar değişti

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İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için itiraz geldi, karar değişti
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Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 'dezenformasyon' suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifade veren gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel, 'imza atma' ve 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine Saymaz ve Ağırel hakkında 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel, 'dezenformasyon' suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Saymaz ve Ağırel, bugün adliyeye gelerek ifade verdi.

EV HAPSİ

İfadeleri alınan Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında, nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliğince verilen 'imza atma' şeklindeki adli kontrol kararına başsavcılık itiraz etti. İtirazı değerlendiren 4. Sulh Ceza Hakimliği, her iki isim hakkında da 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıAnıl Kırcı:

Gerçek gazetecilere uygulanan bu karar ayıptır , bu devranin hiç donneyecegini dusunuyorsunuz , ALLAH büyük

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Hanimlara gucu yeten hakaret eden barbaros, bekliyorum

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSezgin Yavuz:

paraları götürenler nerde.. tabiki tatilde ve yurt dışında yiyip içip bize gülüyorlar onlara kimse dokunmuyor isimleri bile açıklanmıyor

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme5
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Haber Yorumlarıxwng8t6xdk:

Hayır adil değil, İktidara ait olumsuz haber yapan herkese neden?

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme5
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Haber Yorumlarıcahituzumcu32:

doğrular ortaya çıkmasın kimse hırsızlığı halka anlatmasın ehani siz Allah'tan korkuyordunuz yüce rabbim herşeyi görüyor biliyor ona ne yapacaksınız

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıGencer Guney:

?? TV çıkıp konuşmasın evinde otursun araştırmasın bilmesin duymasın görmesin, vay be foncular ne kadar nüfuslu kişilermiş,

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme3
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