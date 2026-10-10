Haberler

Trump, Nidal Hasan'ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trump, Nidal Hasan'ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, 2009'daki Fort Hood katliamının faili Nidal Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edilmesini ve sürecin canlı yayınlanmasını 'şahsen' onayladığını belirtti. Birleşmiş Milletler (BM) ise bu kararı iğrenç" olarak niteledi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, eski ordu psikiyatristi Nidal Hasan'ın halka açık infaz edilmesi kararını onayladığını açıkladı.
  • Askeri jüri tarafından ölüm cezasına çarptırılan Nidal Hasan'ın 3 Aralık tarihinde kurşuna dizilerek idam edilmesi bekleniyor.
  • ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, infazın canlı yayınlanması kararını duyurdu.

ABD yönetimi, Teksas'taki Fort Hood Üssü'nde 13 kişiyi katleden ve 32 kişiyi yaralayan eski ordu psikiyatristi Nidal Hasan'ın halka açık bir şekilde infaz edilmesi kararıyla çalkalanıyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in duyurduğu kurşuna dizilme ve canlı yayın kararına ABD Başkanı Donald Trump da tam destek verdi. New York ziyareti öncesinde Beyaz Saray bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, kararın arkasında durdu.

TRUMP: NASIL ÖLDÜĞÜ UMURUMDA DEĞİL

Nidal Hasan'ın idam cezasını sonuna kadar hak ettiğini belirten ABD Başkanı Trump, canlı yayın kararına ilişkin net konuştu. Gazetecilerin "Nidal Hasan’ın canlı yayınlanacak infazını şahsen siz mi onayladınız?" sorusuna yanıt veren Trump, "Elbette onayladım. Adam delinin teki. Nasıl öleceği umurumda değil, yeter ki ölsün" ifadelerini kullandı.

Askeri jüri tarafından ölüm cezasına çarptırılan Hasan'ın 3 Aralık tarihinde kurşuna dizilerek idam edilmesi bekleniyor.

SAVUNMA BAKANI HEGSETH: İNSANLAR SONUÇLARINI GÖRMELİ

İnfazın canlı yayınlanması fikrini ortaya atan Savunma Bakanı Pete Hegseth ise kamuoyuna açık infaz kararını savunarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"İnsanların bunu izleyebilmesini sağlayacağız. Karar kamuoyuna açık olacak. Çünkü toplumun bu tür ağır suçların ne kadar ciddi sonuçları olduğunu bizzat gözleriyle görmesi gerekiyor."

ABD TARİHİNDE 90 YILLIK ARADAN SONRA İLK

Karar uygulanırsa ABD, 1936 yılından bu yana ilk kez bir kamuya açık infaza tanıklık edecek. Ülkedeki son halka açık infaz, 1936 yılında Kentucky eyaletinde tecavüz suçundan mahkum edilen siyahi Rainey Bethea'nın asılmasıyla gerçekleşmişti.

BM'DEN TEPKİ: İĞRENÇ

Birleşmiş Milletler (BM), 2009'da Texas'taki Fort Hood Üssü'ne saldırı gerçekleştiren Nidal Hasan adlı Amerikan askerinin halka açık bir şekilde kurşuna dizilerek idam edilme olasılığını "iğrenç" olarak niteledi.

İlgili Haberler
ABD'nin canlı yayında idam kararına peş peşe tepkilerABD'nin canlı yayında idam kararına peş peşe tepkiler
Kaynak: Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Jackie Chan'ı yıllar sonra görenler şaşırdı! İşte 72 yaşındaki hali

Bir zamanlar vurduğunu deviriyordu! Ünlü ismin son hali şaşırttı
CHP kurultayı öncesi Özgür Özel hakkında delege planı iddiası

Kulisleri sallayan iddia: Özgür Özel'den CHP Genel Başkanlığı planı
AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var

AK Parti'ye geçenlerin ardından yeni sürpriz! Sırada büyükşehir var
Böylesi görülmedi! Kontrolden çıkan araç evin çatısına uçtu

Film gibi olay! Araç evin çatısına saplandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta son anlarda attığı gollerle güldü

İnanılmaz son! Galatasaray 10 kişi kalmasına rağmen kazandı
Emre Belözoğlu, Barış Alper Yılmaz'ın golünden sonra çıldırdı

Geceye damga vuran anlar!
Paşinyan'dan şaşırtan hareket! Paylaşımındaki şarkıya bakın

Paşinyan'dan şaşırtan paylaşım! Türk dünyası yorum yağdırdı
Yahşihan'da rüşvet soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

Babasını ihbar etti, polis ve adliyeden tutuklamalar geldi
Galatasaraylı yıldıza RAMS Park'ta şok protesto! Islıklarla çıktı

Galatasaray kazandı ama taraftar onu affetmedi!

Mourinho'dan ültimatom: Yedek kulübesinde bile oturamaz

Mourinho'dan ültimatom: Yedek kulübesinde bile oturamaz
Hamid'in sağlık durumunda üzen gelişme! Müge Anlı isyan etti

Sağlık durumu üzdü! Müge Anlı ağzına geleni saydı