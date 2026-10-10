Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek

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Fenerbahçe, Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ediyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşıyor.
İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Fofana, Mocsi, Sagnan, Ariss, Mithat, Taylan, Laçi, Olawoyin, Mebude, Ahmed Kutucu, Sowe.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem, Vedat Muriqi.
CANLI ANLATIM:
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.
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