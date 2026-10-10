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TFF'den Arda Turan bombası! Milli Takım'ın başına geçebilir

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TFF'den Arda Turan bombası! Milli Takım'ın başına geçebilir
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A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğu için sürpriz bir isim öne çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan'ı göreve getirmek istediği öne sürüldü. Genç teknik adamın, ay-yıldızlı ekibin başına geçmek için en güçlü adaylardan biri olduğu belirtiliyor.

  • TFF, 9 Ekim'deki yönetim kurulu toplantısının ardından Vincenzo Montella ile yollarını ayırdı.
  • TFF'nin yeni teknik direktör adayları arasında Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan'ın öne çıktığı iddia edildi.
  • Montella yönetimindeki Türkiye, EURO 2024'te çeyrek finale yükseldi ve 24 yıl aradan sonra 2026 Dünya Kupası'na katıldı; ancak Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti ve UEFA Uluslar A Ligi'ndeki dört maçını da kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 9 Ekim'de gerçekleştirdiği kritik yönetim kurulu toplantısının ardından A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella dönemi resmen sona erdi.

İtalyan teknik adamla yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi. TFF yönetiminin boşalan koltuk için gündemine aldığı isimler arasında Arda Turan'ın öne çıktığı iddia edildi.

MİLLİ TAKIM'IN BAŞINA ARDA TURAN MI GEÇİYOR?

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan'ın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olması için değerlendirildiği öne sürüldü.

Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor'da başlayan ve ardından Shakhtar Donetsk'in başına geçen genç çalıştırıcının, son dönemdeki performansıyla TFF'nin dikkatini çektiği belirtildi. İtalyan basınında da Montella'nın yerine düşünülen adaylar arasında Arda Turan'ın ismi ön plana çıkarıldı.

ARDA TURAN İÇİN KRİTİK SÜREÇ

Futbolculuk döneminde A Milli Takım formasını uzun yıllar giyen Arda Turan'ın teknik direktör olarak ay-yıldızlı ekibe dönme ihtimali gündeme geldi.

Ancak halen Shakhtar Donetsk'in başında bulunan Turan'ın kulübüyle olan durumu da olası bir anlaşmada belirleyici olacak. TFF ile Arda Turan arasında anlaşma sağlandığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

MONTELLA'NIN ÜÇ YILLIK DÖNEMİ SONA ERDİ

21 Eylül 2023'te A Milli Takım'ın başına geçen Vincenzo Montella, ay-yıldızlı ekibi EURO 2024'te çeyrek finale taşıdı. İtalyan teknik adam yönetimindeki Türkiye, 24 yıl aradan sonra 2026 Dünya Kupası'na katılma başarısı da gösterdi. Ancak Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden milliler, UEFA Uluslar A Ligi'nde oynadığı dört karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. TFF yönetimi, son sonuçların ardından Montella ile devam etmeme kararı aldı.

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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıw6z8hb2982:

kesinlikle başarısız olur

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Haber Yorumlarıalattin1338:

bence çok doğru en azından paramız memlekete kalır yoksa arda kardeşimiz parasını bana vermiyecek en azinda yerli ve millî başarılar diliyorum kulüplere de gençler gelsin

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Haber YorumlarıAlperen Kaya:

Dün demiştim arda turan gelsin diye beni duymuşlar sanırım kesinlikle gelmeli !!

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Haber YorumlarıNurettin:

baska yokmu

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