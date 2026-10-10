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Hatay'da evlilik vaadiyle 75 yaşındaki adamı 170 bin TL dolandıran 4 şüpheli yakalandı

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Hatay'da evlilik vaadiyle 75 yaşındaki adamı 170 bin TL dolandıran 4 şüpheli yakalandı
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Hatay'da evlilik vaadiyle 75 yaşındaki adamı 170 bin TL dolandıran 4 şüpheli yakalandı. Altınlarına kavuşan adam, 30 yaşındaki kadının farklı isimler kullandığını ve baklava almasını isteyip kaçtığını anlattı; soruşturmada akrabasının da şüpheliler arasında olduğu belirlendi.

Hatay'da 75 yaşındaki Nizamettin Günan'ı evlilik vaadiyle 170 bin TL dolandıran 4 şüpheli yakalandı. Dolandırıcılara kaptırdığı altınlarına kavuşan Günan, evlenmek istediği 30 yaşındaki kadının kendisinden baklava almasını istediğini, bu sırada kaçtığını anlattı. Kadının kendisini Leyla ve Ceylan gibi farklı isimlerle tanıttığını söyleyen Günan, polis ekiplerine teşekkür etti.

Olay, 6 Ekim'de Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki Nizamettin Günan, evlilik vaadiyle tanıştığı ve kendisinden 45 yaş küçük olan kadına 170 bin TL değerindeki altınlarını kaptırınca polise başvurdu.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek ve saha çalışması yaparak soruşturma başlattı. Çalışmalar kapsamında E.G., C.T., A.Ö. ve M.T. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmada, şüpheliler arasında Günan'ın bir akrabasının da bulunduğu ve yaşlı adamın evlenmek istediğini bilmeleri üzerine bir evlilik senaryosu oluşturdukları belirlendi. Günan'ın evlenmek istediği kadının 30 yaşındaki E.G. olduğu öğrenildi.

"Yolda bana, 'Baklava alır mısın' dedi, ben de alacağımı söyledim ve baklava aldığım sırada kız kaçıp gitti"

Yaşadıklarını anlatan Nizamettin Günan, kadının kendisini farklı isimlerle tanıttığını belirterek, "Kadınla görüştük, konuştuk. Parayı ve altınları verdik. Kuyumcuya gidip iki bilezik aldım, sonra birlikte yola çıktık. Yolda bana, 'Baklava alır mısın?' dedi. Ben de alacağımı söyledim. Baklava aldığım sırada kız kaçıp gitti. Önce Ceylan dedi, sonra Leyla olduğunu söyledi. Yalan söyledi, beni kandırdı" dedi.

Dolandırıcılara kaptırdığı altınlarına kavuştuğunu belirten Günan, "Bunlar bizim köyden, ailelerimizi tanıyan kişilerdi. Bize darbe vurdular, biz de bilemedik. Allah polis ekibimizden razı olsun. Bize sahip çıktılar, paramızı geri almamızı sağladılar. Hatay Emniyet Müdürümüze ve diğer ekiplere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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