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Panama'daki depremde 27 kişi yaralandı, ülke genelinde 188 okul etkilendi

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Panama'daki depremde 27 kişi yaralandı, ülke genelinde 188 okul etkilendi
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Panama'da cuma günü meydana gelen şiddetli depremde 27 kişi yaralandı; Sivil Koruma Sistemi yerel saatle 20.00 itibarıyla kayıp ihbarı alınmadığını duyurdu. Deprem ülke genelinde ev, okul, hastane, yol ve köprülerde hasara yol açtı; Eğitim Bakanlığı'na göre 188 okul etkilendi.

PANAMA, 10 Ekim (Xinhua) -- Panama'da cuma günü meydana gelen şiddetli depremde 27 kişi yaralandı.

Panama Ulusal Sivil Koruma Sistemi yerel saatle 20.00 itibarıyla herhangi bir kayıp ihbarı alınmadığını duyurdu.

Cocle eyaletinde 17, Los Santos'ta 6, Veraguas ve Herrera eyaletlerinde ise birer kişinin hafif yaralandığı belirtildi. Panama Oeste eyaletinde ise iki çocuk yaralandı.

Deprem ülke genelinde ev, okul, hastane, yol ve köprülerde hasara yol açarken bazı yerleşim yerlerinin karayoluyla bağlantısının kesilmesine neden oldu.

Eğitim Bakanlığı verilerine göre, deprem ülke genelinde 188 okulu etkiledi.

Kaynak: Xinhua
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