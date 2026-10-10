Haberler

Nihat Kahveci'den Rafael Leao için dikkat çeken iddia

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nihat Kahveci'den Rafael Leao için dikkat çeken iddia
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği maçı değerlendirirken Rafael Leao'nun daha fazla ceza sahası içine girmesi gerektiğini belirterek, Portekizli oyuncunun 3 gole katkı yapabileceğini iddia etti.

  • Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı Kontraspor YouTube kanalında değerlendirdi.
  • Kahveci, Rafael Leao'nun rakip ceza sahasına 3 kez girdiğini, bu sayının 11'e çıkması durumunda 1 gol ve 2 asist yapabileceğini iddia etti.
  • Kahveci, Leao'nun ceza sahasına girmeyi kendisinin öğretemeyeceğini, bunun oyuncunun seviyesi ve kalitesiyle ilgili olduğunu söyledi.

Spor yorumcusu  Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı Kontraspor YouTube kanalında değerlendirdi. 

''1 GOL, 2 ASİST YAZARSIN''

Rafael Leao'nun daha fazla ceza sahası içine girmesi gerektiğini ifade eden Kahveci, Portekizli oyuncunun bunu gerçekleştirmesi durumunda 3 gole katkı yapabileceğini iddia ederek ''Şimdi bir şey söyleyeceğim, sağ bek oynayan Barış ceza sahasına 11 kez girmiş. Leao çizgide çok etkili. Rakip ceza sahasında 3 kere buluşmuş. Bunu 11 yap, Leao'ya 1 gol, 2 asist yazarsın. Anlatmak istediğim buydu. Topla buluşma çok az. Yunus kenardan geliyor, Barış bindirmiş ya da Batrakov ortaya kaymış. Leao hala çizgide.'' dedi. 

''BUNU LEAO'YA BEN ÖĞRETEMEM''

Sözlerine devam eden Nihat Kahveci, ''Bunu Leao'ya ben öğretemem yani. Onun seviyesi, kalitesi. Galatasaray kaç kere ceza sahasına girmiş, sol ön oynayan Rafael Leao 3. Bu az bir rakam. Ne kadar ceza sahasının içine girse... Tiki takaları da iyi biliyor. Kullan Osimhen'i, kullan Deniz'i ceza sahası içinde.'' ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
İspanya, Galatasaray'ı konuşuyor! Osimhen için atılan manşet dikkat çekiciİspanya, Galatasaray'ı konuşuyor! Osimhen için atılan manşet dikkat çekici
Galatasaraylı yıldıza RAMS Park'ta şok protesto! Islıklarla çıktıGalatasaraylı yıldıza RAMS Park'ta şok protesto! Islıklarla çıktı
Andreas Gianniotis'ten Galatasaray'a karşı tarihi performansAndreas Gianniotis'ten Galatasaray'a karşı tarihi performans
İlkay Gündoğan'dan maç sonunda Okan Buruk'u kızdıracak sözlerİlkay Gündoğan'dan maç sonunda Okan Buruk'u kızdıracak sözler
Barış Alper'den eleştirilere karşı cevapBarış Alper'den eleştirilere karşı cevap
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 78 sitede yayınlandı.
Kendini kiralayıp çuvalla para kazanıyor

Kendini kiralayıp çuvalla para kazanıyor
Toprak Razgatlıoğlu'ndan korkutan kaza! Çıkan omzunu kendi yerine oturttu

Toprak Razgatlıoğlu kaza geçirdi! Sonrasında yaptığı inanılmaz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Moğolistan'da ayı krizi! Ölüm haberi sonrası başbakandan 'Harekete geçin' talimatı geldi

Ülkede ayı krizi! Ölüm haberi sonrası başbakandan talimat geldi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Şırnak'ta türkülü karşılama

Kılıçdaroğlu'nu gülümseten anlar! Alkışlarla eşlik etti
Kayseri'den ayrıldı, açtı ağzını yumdu gözünü: Herkes dolandırıyor

Ekmeğini yediği şehrimize büyük ihanet! Söylediklerine tepki yağıyor
Yeni dönem! Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak

Sigara almak eskisi gibi olmayacak! Bakan Memişoğlu yeni şartı duyurdu
Kendisini öldüren eski eşinin olaydan 2 hafta önce hayatını kurtarmış

Genç kadının acı sonu! 2 hafta önce kurtardığı eski eşi katili oldu

Galatasaray kasasını doldurdu! Dursun Özbek rekor geliri açıkladı

Galatasaray'a büyük müjde! Dursun Özbek kürsüden duyurdu
İstanbul'un en işlek yollarından biri kapanıyor! Tam 12 gün sürecek

İstanbul'un en işlek yollarından biri kapanıyor! Tam 12 gün sürecek