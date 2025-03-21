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Irak Konsolosluğu'na uzun namlulu silahlarla saldırı

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İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Irak Konsolosluğu'na motosikletle gelen 2 saldırgan tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nden bulunan Irak Konsolosluğu'na motosikletle gelen 2 saldırgan tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi.

9 KURŞUN İSABET ETTİ

Olayda konsolosluk binasına 9 kurşun isabet ederken, yaralanan olmadı.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı: "Bu akşam saatlerinde, motosikletli şahıslar tarafından Irak'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na silahla ateş açılmıştır. Hadisede can veya mal kaybı yaşanmamıştır. Gerekli soruşturma güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle yürütülmekte ve kimlik tespiti çalışması yapılmaktadır. Sorumlular adalet karşısına çıkarılacaktır. Iraklı yetkililerle sürekli temas halindeyiz. Irak'ın Ankara, İstanbul ve Gaziantep'teki diplomatik misyonlarının güvenliği için her türlü önlem alınmıştır. Iraklı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Irak Konsolosluğu'na uzun namlulu silahlarla saldırı

Irak Konsolosluğu'na uzun namlulu silahlarla saldırı

Irak Konsolosluğu'na uzun namlulu silahlarla saldırı

Irak Konsolosluğu'na uzun namlulu silahlarla saldırı

Irak Konsolosluğu'na uzun namlulu silahlarla saldırı

Irak Konsolosluğu'na uzun namlulu silahlarla saldırı

Irak Konsolosluğu'na uzun namlulu silahlarla saldırı

Irak Konsolosluğu'na uzun namlulu silahlarla saldırı

Irak Konsolosluğu'na uzun namlulu silahlarla saldırı

Irak Konsolosluğu'na uzun namlulu silahlarla saldırı

Irak Konsolosluğu'na uzun namlulu silahlarla saldırı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlkurt:

Provakatorler is basinda..Allah size firsat vermesin insallah.

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