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Bursa'da feci kaza: 17 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti

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Bursa'da feci kaza: 17 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Bursa'da feci kaza: 17 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti
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Bursa İnegöl'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada otomobilin altında kalan 17 yaşındaki Muhammed Beşir Açıkgöz hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerince kurtarılan gencin öldüğü belirlenirken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

  • Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Hikmet Şahin Kültürparkı içinde saat 23.30 sıralarında otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Muhammed Beşir Açıkgöz yaşamını yitirdi.
  • Çarpışmanın etkisiyle otomobilin altında kalan Açıkgöz, itfaiye ekiplerince çıkarıldı ve sağlık ekiplerinin kontrollerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
  • Otomobil sürücüsü Narmin O. (23) gözaltına alındı, cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 17 yaşındaki Muhammed Beşir Açıkgöz yaşamını yitirdi. Otomobilin altında kalan gencin acı haberini alan annesinin olay yerindeki feryatları yürekleri dağladı.

KAZA KÜLTÜRPARK'TA MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 23.30 sıralarında Hikmet Şahin Kültürparkı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Narmin O. (23) yönetimindeki 16 BBT 284 plakalı otomobil ile Muhammed Beşir Açıkgöz'ün (17) kullandığı 16 CDR 475 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü otomobilin altında kaldı.

İTFAİYE EKİPLERİ OTOMOBİLİN ALTINDAN ÇIKARDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilin altından çıkarılan Açıkgöz, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan kontrollerde 17 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

ANNESİNİN FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Acı haberi alarak olay yerine gelen anne, oğlunun nerede olduğunu öğrenmeye çalıştı. Gözyaşlarına boğulan annenin, “Oğlum nerede? Bir şey söyleyin” diyerek feryat etmesi, olay yerinde bulunanları derinden etkiledi.

Muhammed Beşir Açıkgöz'ün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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