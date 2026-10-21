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Siyasette yapay zeka skandalı! Görenler gözlerine inanamadı

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Siyasette yapay zeka skandalı! Görenler gözlerine inanamadı Haber Videosunu İzle
Siyasette yapay zeka skandalı! Görenler gözlerine inanamadı
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Brezilya'da devlet başkanlığı seçimleri öncesinde Flávio Bolsonaro'yu destekleyen sosyal medya hesaplarında, orta yaşlı erkeklerin yapay zekayla genç kadınlara dönüştürüldüğü görüntüler gündem oldu. "Bolsonaro Bombshell" adı verilen içeriklerin milyonlarca kez izlendiği belirlenirken, bazı hesapların takipçileri ücretli yetişkin içeriklerine yönlendirdiği ortaya çıktı.

Brezilya'da devlet başkanlığı yarışı öncesinde Flávio Bolsonaro'nun seçim kampanyasıyla ilişkilendirilen yapay zeka görüntüleri tartışma yarattı. Sosyal medyada dolaşıma giren ve orta yaşlı erkeklerin genç kadınlara dönüştürüldüğü öne sürülen görüntüler, "Bolsonaro Bombshell" adıyla gündem oldu. Ancak içeriklerin Bolsonaro'nun resmi kampanyası tarafından hazırlandığı henüz doğrulanmadı.

ERKEKLERİ GENÇ KADINLARA DÖNÜŞTÜRDÜKLERİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Brezilya'da seçim atmosferi giderek hareketlenirken, Flávio Bolsonaro'nun destekçileriyle ilişkilendirilen yapay zeka içerikleri sosyal medyada dikkat çekti.

Paylaşımlarda, orta yaşlı erkeklerin yapay zeka kullanılarak genç kadınlara dönüştürüldüğü iddia edildi. Görüntülerin, Bolsonaro'ya destek veren kadınların sayısını olduğundan fazla göstermek amacıyla hazırlandığı ileri sürüldü.

"BOLSONARO BOMBSHELL" ADINI VERDİLER

Sosyal medya kullanıcıları, yapay zeka ile oluşturulduğu belirtilen kadın görüntülerini "Bolsonaro Bombshell" olarak adlandırdı. Paylaşımlar kısa sürede siyasi kampanyalarda yapay zeka kullanımına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

47,7 MİLYON GÖRÜNTÜLENMEYE ULAŞTILAR

Brezilyalı doğrulama kuruluşu Agência Lupa'nın 20 Ekim tarihli araştırması, olayın boyutunu ortaya koydu. İncelenen iki Instagram hesabında, yapay zekayla oluşturulan kadın karakterlerin Bolsonaro'nun seçim etkinliklerine katılmış gibi gösterildiği 28 video tespit edildi. Bu videoların toplam 47,7 milyon görüntülenmeye ulaştığı belirlendi.

AMAÇ SADECE SİYASİ DESTEK DEĞİLMİŞ

Araştırmaya göre söz konusu hesaplar, yapay zeka karakterleri aracılığıyla takipçi toplarken ücretli yetişkin içeriklerine de yönlendirme yapıyordu. Bazı görüntülerde gerçek etkinlik videolarındaki kişilerin yerine sanal kadın karakterler yerleştirilmişti.

BBC Brasil'in araştırmasında ise hem Bolsonaro'yu hem de rakibi Lula da Silva'yı destekleyen yapay zeka kadın karakterlerine ait 37 sosyal medya profili tespit edildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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