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Zonguldak Çaycuma'da bir kişi evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu

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Zonguldak Çaycuma'da bir kişi evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu
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Zonguldak Çaycuma'ya bağlı Gemiciler Mahallesi'nde bir kişi, eşi işe gittikten sonra evindeki odasında tüfekle vurulmuş halde bulundu. Olayın intihar olup olmadığı henüz bilinmezken, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Gemiciler Mahallesi'nde bir kişi, evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, evli ve iki çocuk babası B.T., sabah saatlerinde eşi işe gittikten sonra evdeki odasında tüfekle vurulmuş halde bulundu. Olayın intihar olup olmadığı henüz bilinmezken, olayın nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

İhbar üzerine olay yerine gelen Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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