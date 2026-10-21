Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu

Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan ve Anadolu'daki yatırımlarıyla öne çıkan sanayi kolları tekstil ve hazır giyim, son iki yıldır devam eden fabrika kapanmaları ve kitlesel işten çıkarmalarla zor bir dönemden geçiyor. İki sektördeki toplam 78.2 milyar liralık dev yatırım tutarı hızla erirken, üreticiler sabit giden döviz kuru karşısında artan maliyetler ve daralan ihracat pazarları nedeniyle rekabet avantajını kaybetmeye devam ediyor.

Sektördeki daralmanın son adımı dev üreticilerden TYH Tekstil'de yaşandı. Şirket, bünyesindeki 13 fabrikadan 7'sinin kapısına kilit vururken binlerce çalışanla yollarını ayırma kararı aldı.

"5 BİN PERSONELİMİZLE VEDALAŞMAK ZORUNDA KALDIK"

İçinde bulundukları konkordato sürecine ve küçülme kararına ilişkin Ekonomim'e değerlendirmelerde bulunan TYH Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Mehmet Kaya, yaşanan ekonomik koşulların şirketi olumsuz etkilediğini belirtti.

Kaya, küçülme sürecini şu sözlerle aktardı:

"Ekonomide yaşadığımız sıkıntılar bizi bu noktaya getirdi. 13 fabrikamız vardı, 6’ya indirdik. Özellikle hazır giyim tarafında büyük ölçüde küçüldük. 13 fabrikada 6 bin 900 kişiyle üretim yapıyorduk. 1900 kişiye indik. Yani, 5 bin personelimizle vedalaşmak zorunda kaldık. Hemen hepsi yetkin, işini iyi yapan çalışma arkadaşlarımızdı. Ekonomide yaşanan sıkıntı ister istemez bazı şirketleri daha olumsuz etkileyecekti. En yoğun etkilenenler arasına maalesef biz de girdik."

DENİM DEVİ ORTA ANADOLU DA FABRİKASINI KAPATMIŞTI

Tekstil sektöründeki kriz geçtiğimiz haftalarda da dev bir markayı vurmuştu. Kayseri'de 73 yıl önce kurulan; Diesel, Replay, Guess, Mustang ve Levi’s gibi dünya devi markalara denim kumaşı üreten Orta Anadolu şirketi, 1.500 çalışanın istihdam edildiği dev fabrikasını kapatma kararı almıştı. Sektör temsilcileri, maliyet baskısı ve pazardaki daralma çözülmediği takdirde küçülme dalgasının devam edebileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com