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Kadıköy'de 19 yıl sonra bir ilk! Dün gece başardılar

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Kadıköy'de 19 yıl sonra bir ilk! Dün gece başardılar
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Çekya temsilcisi, sarı-lacivertlilere attığı iki golle Şampiyonlar Ligi'nde 19 yıl sonra bir deplasman maçında iki kez fileleri havalandırdı.

  • Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı.
  • Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi'nde 19 yıl aradan sonra ilk kez bir deplasman maçında iki gol attı.
  • Fenerbahçe, Oğuz Aydın (4.) ve Greenwood'un (11.) golleriyle 2-0 öne geçti; Slavia Prag Provod (15.) ve Kacor'un (90.) golleriyle eşitliği sağladı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Çekya ekibi, 15. ve 90. dakikalarda bulduğu gollerle Kadıköy'den 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

FENERBAHÇE KARŞISINDA 19 YILLIK SERİ SONA ERDİ

Karşılaşmanın ardından Slavia Prag adına dikkat çeken bir istatistik gündeme geldi. Paylaşılan bilgiye göre Çekya temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde 19 yıl aradan sonra ilk kez bir deplasman karşılaşmasında iki gol attı. Slavia Prag'ın bu uzun arayı Fenerbahçe deplasmanında sonlandırması, karşılaşmanın en çarpıcı ayrıntılarından biri oldu.

2-0'DAN GERİ DÖNDÜLER

Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ın 4. ve Greenwood'un 11. dakikada kaydettiği gollerle maça fırtına gibi başladı. Ancak 15. dakikada Guendouzi'nin hatalı pasını değerlendiren Provod, Slavia Prag'ı yeniden umutlandırdı. Maçın son anlarında ise Kacor sahneye çıktı. 90. dakikada gelen golle skoru 2-2'ye taşıyan Çekya temsilcisi, İstanbul'dan bir puanla ayrıldı.

FENERBAHÇE İÇİN BÜYÜK KAYIP

İlk 11 dakikada iki farklı üstünlük yakalayan Fenerbahçe, rakibinin tarihi istatistiğe ulaşmasını engelleyemedi. Sarı-lacivertliler, bu beraberlikle Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 2'ye yükseltirken Slavia Prag turnuvadaki ilk puanını aldı.

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