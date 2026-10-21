Her firavunun bir Musa'sı vardır! PSG, Barcelona'yı darmadağın etti

Özellikle karşılaşmanın son bölümünde etkili olan Psg, 82 ve 86. dakikalarda bulduğu gollerle farkı ikiye çıkararak mücadeleyi 4-2 kazandı.

BARCELONA BU SEZON İLK KEZ KAYBETTİ

Fransa deplasmanına kadar bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 11 resmi maçın tamamını kazanan Barcelona, ilk mağlubiyetini PSG karşısında aldı. La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde yakaladığı galibiyet serisiyle dikkat çeken Katalan ekibi, Paris'te aldığı 4-2'lik yenilgiyle ilk kez puan kaybı yaşadı.