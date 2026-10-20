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Lukaku, 90. dakikada yenilen gol sonrası o ismi fırçaladı: Neden orta yaptırıyorsun?

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Lukaku, 90. dakikada yenilen gol sonrası o ismi fırçaladı: Neden orta yaptırıyorsun?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag'ı konuk eden Fenerbahçe, uzatma dakikalarında yediği golle maçı 2-2 berabere tamamladı. Lukaku'nun son dakikada yenilen golün ardından takım arkadaşı Brown'a tepkisi dikkat çekti. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Slavia Prag’ı ağırlayan Fenerbahçe, uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golle galibiyeti kaçırdı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

SLAVIA PRAG GOLÜ 90. DAKİKADA BULDU

Karşılaşmanın 90. dakikasında gelişen Slavia Prag atağında, sağ kanatta topla buluşan Ayaosi'nin ceza sahasına gönderdiği adrese teslim ortada Kacor sahneye çıktı. Kale sahası önünden gelişine yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandıran Kacor, skoru 2-2’ye getirerek Kadıköy'de adeta soğuk duş etkisi yarattı.

SAHA İÇİNDE GERGİN ANLAR

Yenen beraberlik golünün ardından sarı-lacivertli futbolcular büyük bir şok ve üzüntü yaşarken, saha içinde de tansiyon yükseldi. Fenerbahçe’nin golcüsü Romelu Lukaku, pozisyonun ardından savunmada rakibine orta imkanı tanıyan takım arkadaşı Archie Brown’a adeta çıldırdı. Yaşanan savunma zafiyetine son derece öfkelenen Belçikalı yıldız, Brown’a dönerek "Neden orta yaptırıyorsun?" şeklinde sert bir serzenişte bulundu.

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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRecep Yaşakan:

İsmail Kartal acilen istifa Galatasaray'ın maçına çıkmaması lazım

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Aziz başkan geldinde değişen ne oldu bu adamın neyını tutuyorsun haala sen anlamıyorum gönder gitsin bu takım ona çok fazla gelıyor ya kerem neden var sahada 10 kişi oynuyoruz maçı sen maçı garantiye almamışsın neden greenwod ve oğuzu cıkarıyorsun ismail yuksekte ne var bu adamdan neden kopamıyorsun bu zihniyetle bu senede boş hayaller takımı ne hale getirdiniz...

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