Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Naz Elmas’ın annesi hastaneye kaldırıldı: Sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Naz Elmas’ın annesi hastaneye kaldırıldı: Sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Oyuncu Naz Elmas, annesinin beynine pıhtı atması nedeniyle astaneye kaldırıldığını ve yoğun bakımdaki tedavisinin ardından normal odaya alındığını, şimdilerde ise sağlık durumunun stabil olduğunu açıkladı.

Oyuncu Naz Elmas’ın annesi Meral Elmas, beynine pıhtı atması nedeniyle geçen hafta hastaneye kaldırıldı. Üç gün yoğun bakımda tedavi gören Meral Elmas, sağlık durumunun stabil hale gelmesinin ardından normal odaya alındı.

“DURUMU STABİL”

Naz Elmas, annesinin sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından bilgi verdi. Annesinin yoğun bakım sürecinin ardından normal odaya alındığını belirten oyuncu, tedavisinin doktor gözetiminde sürdüğünü açıkladı.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Elmas, bu süreçte kendilerine ulaşarak destek olanlara teşekkür etti. Oyuncu, annesinin sağlığına kavuşmasını ve güzel haberleri takipçileriyle paylaşmayı umduğunu ifade etti.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
10 gün önce kendini asan genç kurtarılamadı

Kendini asmıştı! 10 gün sonra hayatını kaybetti
Trump'tan Avrupa'ya sert uyarı: Böyle giderse ortada Avrupa diye bir yer kalmayacak

Trump'tan tüm kıtaya sert uyarı: Ortada Avrupa diye bir yer kalmayacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadıköy'de İsmail Kartal'a istifa çağrısı

90. dakikada yenilen gol sonrası stadyum karıştı!
Donald Trump: Rus Ordusu Kiev'i alabilirdi ama aptal bir general yüzünden bataklığa saplandılar

Savaşın seyrini değiştiren hatayı açıkladı: Bir günde bitebilirdi...
Libya'nın Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasına Yunanistan'dan sert tepki

Mavi Vatan için atılan imza, Atina'yı çıldırttı: Reddediyoruz
Samsun'da yasak aşk kavgası! 3 kız kardeşin saldırısında burnu kırıldı

Şehri karıştıran yasak aşk! Sonu fena bitti
Oğuz Aydın attığı golle Fenerbahçe tarihine geçti

Yok artık Oğuz! 4 dakikada tarihe geçti
İtalya'da protestolara yeni önlemler: 14 yaşından itibaren gözaltı, ailelere tazminat sorumluluğu

Meloni düğmeye bastı: Çocuk, genç fark etmeyecek

Aziz Yıldırım skor 2-2 olunca dayanamadı

Skor 2-2 olunca dayanamadı