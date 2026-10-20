Fransa’da yağmalanan lüks ürünleri satışa çıkardılar

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Fransa’da protestolar sırasında yağmalanan lüks markalara ait ürünler, sokaklarda ve internet üzerinden satışa çıkarıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çantalar dolusu Sephora kozmetiği ile Christian Dior ürünlerinin düşük fiyatlarla satışa sunulduğu görüldü. Çalıntı olduğu şüphesi taşıyan ürünlerin ikinci el satış platformlarında da ilan edilmesi üzerine yetkililer harekete geçti.

PROTESTOLAR YAĞMALAMA OLAYLARINA DÖNÜŞTÜ

Fransa’da 17 Ekim’de hayat pahalılığı, eğitim koşulları ve kamu hizmetlerindeki sorunlara karşı düzenlenen gösteriler, birçok kentte şiddet olaylarına dönüştü. Paris, Marsilya, Lyon, Bordeaux ve Limoges gibi kentlerde polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşanırken, mağazalar, kamu binaları ve iş yerleri hedef alındı.

Reuters’ın aktardığına göre, ülke genelindeki gösterilere yaklaşık 550 bin kişi katıldı. Sendikalar ise katılımcı sayısının 800 bine ulaştığını açıkladı. Gösterilerin büyük bölümü barışçıl geçerken, bazı gruplar mağazaları yağmaladı, araçları ateşe verdi ve polisle çatıştı. Başbakan Sébastien Lecornu, olaylar kapsamında yaklaşık 1.200 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

LÜKS MARKALARIN MAĞAZALARI HEDEF ALINDI

Yağmalanan işletmeler arasında Louis Vuitton, Hermès, Dior ve Kenzo gibi lüks markaların mağazaları da yer aldı. Paris’te bazı mağazaların vitrinleri kırılırken, Celine mağazasının tamamen yağmalandığı bildirildi. Lyon’da The Kooples, Hugo Boss, Jott ve Lancel mağazaları da olaylardan etkilendi.

Fransa genelinde işletmelerin uğradığı zararın boyutu da ortaya çıkmaya başladı. Fransız Ticaret ve Dağıtım Federasyonu, ülke genelinde bin 500’den fazla mağazanın etkilendiğini açıkladı.

YAĞMALANAN ÜRÜNLER SATIŞA ÇIKARILDI

Mağazalardan alınan ürünlerin sokaklarda ve çevrim içi satış platformlarında satışa sunulması tepkilere neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan ilanlarda, çok sayıda Sephora kozmetik ürününün yaklaşık 10 Euro'ya satışa çıkarıldığı görüldü. Bir başka ilanda altı dudak parlatıcısı 15 Euro'ya, gözaltı temizleme kremi ise 12 Euro'ya satışa sunuldu. İlanlardaki ürünlerin mağazalardan çalınmış olabileceği şüphesi doğdu.

Çalındığı öne sürülen ürünler arasında lüks marka parfümler, tasarım çantalar, kozmetik ürünleri ve koleksiyon kartları da yer aldı. Lille kentinde bir koleksiyon mağazasındaki yangının ardından Pokémon kartlarının sokaklara saçıldığı, bazı kartların daha sonra internet üzerinden satışa çıkarıldığı bildirildi.

SATIŞ PLATFORMLARINA BASKI ARTTI

Fransa’da dijital işlerden sorumlu Bakan Anne Le Hénanff ile Ticaret Bakanı Serge Papin, çalıntı ürünlerin satışını önlemek amacıyla çevrim içi platformlardan şüpheli ilanları kaldırmalarını istedi. Vinted, Amazon, eBay, Leboncoin, Meta ve TikTok temsilcileriyle görüşme yapılması gündeme geldi.

Vinted, çalıntı ürün satışına karşı sıfır tolerans politikası uyguladığını ve şüpheli ilanları kaldırmak için denetimlerini artırdığını açıkladı. eBay de çalıntı malların satışının yasak olduğunu belirterek, kolluk kuvvetleriyle iş birliği yaptığını bildirdi. Fransız yetkililer, yağmalanan ürünleri yeniden satışa sunan kişilerin tespit edilmesi ve haklarında işlem yapılması için platformların soruşturmalara destek vermesini istiyor.

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