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Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı

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Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı Haber Videosunu İzle
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı
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Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından yaşlı bir taraftarın yaptığı açıklama dikkat çekti. Sarı-lacivertli taraftar, takımın desteğe ihtiyaç duyduğu anlarda tribünlerden Galatasaray'a yönelik küfürlü tezahüratlar yapılmasını eleştirdi. Taraftarın sözleri, Galatasaraylı futbolseverlerin de beğenisini kazandı.

  • Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı.
  • Fenerbahçe, Oğuz Aydın ve Greenwood'un golleriyle 11. dakikada 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı; Slavia Prag 15. dakikada Provod ve 90. dakikada Kacor'un golleriyle beraberliği yakaladı.
  • Bir Fenerbahçe taraftarı, tribünlerin maçın kritik anlarında takımı desteklemek yerine Galatasaray'a küfür ettiğini söyledi; bu sözler sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlardan da olumlu karşılık gördü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamazken maçın ardından bir taraftarın tribünlere yönelik eleştirisi gündeme geldi.

"TAKIM 80'DE ATAK YİYOR, BİZ GALATASARAY'A KÜFÜR EDİYORUZ"

Karşılaşmanın ardından stat çıkışında konuşan yaşlı bir Fenerbahçe taraftarı, tribünlerin maçın kritik anlarında takımı desteklemek yerine rakip takıma yönelik tezahüratlar yapmasına tepki gösterdi.

Taraftar, "Takım 80'de atak yiyor, biz Galatasaray'a küfür ediyoruz. Takımın desteğe en fazla ihtiyaç duyduğu anda yapıyoruz bunu" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TARAFTARLARI DA BEĞENDİ

Fenerbahçeli taraftarın açıklaması, sosyal medyada iki takımın taraftarlarının da dikkatini çekti. Özellikle Galatasaraylı futbolseverler, yaşlı taraftarın takımına destek verilmesi gerektiğini vurgulayan sözlerine olumlu karşılık verdi.

90. DAKİKADA GELEN GOL HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında Oğuz Aydın ve Greenwood'un golleriyle henüz 11. dakikada 2-0 öne geçti. Ancak Çekya temsilcisi, 15. dakikada Provod'un golüyle farkı bire indirdi. 90. dakikada Kacor'un attığı golle de beraberliği yakaladı. İki farklı üstünlüğünü koruyamayan Fenerbahçe, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken maç sonrası tribün desteği de tartışma konusu oldu.

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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Galatasaraya dediklerinizin hepsi size giriş yaptı o zaman, hile ile nikişenin nötü kanar misali

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Haber YorumlarıGoksel Koktas:

gizli galatasaraylı

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