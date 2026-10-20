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İngiliz kraliyet ailesi Umman Sultanı'nı böyle karşıladı

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İngiliz kraliyet ailesi Umman Sultanı'nı böyle karşıladı Haber Videosunu İzle
İngiliz kraliyet ailesi Umman Sultanı'nı böyle karşıladı
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İngiltere, 44 yıl sonra bir ilk olan tarihi bir devlet ziyaretine ev sahipliği yapıyor. Umman Sultanı Haysem bin Tarık için Windsor Castle'da düzenlenen görkemli karşılama töreni, sağanak yağışa rağmen kraliyet geleneklerinden ödün verilmeden gerçekleştirildi. Kral 3. Charles, Kraliçe Camilla, Prens William ve Prenses Kate’in tam kadro ev sahipliği yaptığı törende askeri birlikler ve atlı fayton geçişi dikkat çekti.

  • Umman Sultanı Haysem bin Tarık, İngiltere'ye üç günlük resmi ziyaret kapsamında Windsor'da Kral 3. Charles, Kraliçe Camilla, Prens William ve Prenses Kate tarafından karşılandı.
  • Törende askeri birlikler onur kıtası oluşturdu, İngiltere ve Umman milli marşları çalındı ve atlı fayton geçişi düzenlendi.
  • Haysem bin Tarık'ın ziyareti, bir Umman sultanının İngiltere'ye 44 yıl sonraki ilk resmi devlet ziyareti; son ziyaret 1982'de Sultan Kabus bin Said tarafından gerçekleştirilmişti.

İngiltere’de kraliyet ailesinin Umman Sultanı Haysem bin Tarık için düzenlediği resmi karşılama töreni, yağmurlu havaya rağmen görkemli görüntülere sahne oldu. Kral 3. Charles, Kraliçe Camilla, Prens William ve Prenses Kate’in katıldığı törende askeri birlikler ve atlı faytonlar dikkat çekti. Karşılama sırasında kaydedilen görüntüler de ilgi gördü.

WINDSOR'DA GÖRKEMLİ KARŞILAMA

Umman Sultanı Haysem bin Tarık, İngiltere’ye gerçekleştirdiği üç günlük resmi ziyaret kapsamında Windsor’da kraliyet ailesi tarafından karşılandı. Törene Kral 3. Charles ve Kraliçe Camilla’nın yanı sıra Galler Prensi William ile Prenses Kate de katıldı.

Sağanak yağışın etkili olduğu törende taraflar açık alanda bir araya geldi. Kral Charles, Sultan’ı karşılayarak tokalaştı. Prenses Kate’in selamlaması da törenin öne çıkan anları arasında yer aldı.

YAĞMURA RAĞMEN GELENEKLERDEN VAZGEÇİLMEDİ

Törende askeri birlikler tarafından onur kıtası oluşturulurken, İngiltere ve Umman milli marşları çalındı. Kraliyet selamının ardından Sultan ve Kral Charles, Windsor sokaklarında düzenlenen atlı fayton geçişine katıldı.

Yağışa rağmen şemsiyelerin kullanılmadığı törende, kraliyet ailesi üyeleri ve konuklar geleneksel tören düzenini sürdürdü. Görkemli karşılama, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin de önemli bir göstergesi oldu.

44 YIL SONRA BİR İLK

Haysem bin Tarık’ın ziyareti, bir Umman sultanının İngiltere’ye gerçekleştirdiği 44 yıl sonraki ilk resmi devlet ziyareti olma özelliğini taşıyor. Son olarak 1982 yılında dönemin Umman Sultanı Kabus bin Said, Kraliçe 2. Elizabeth tarafından ağırlanmıştı.

Üç gün sürecek ziyaret kapsamında diplomatik ilişkilerin yanı sıra ticaret, savunma ve bölgesel güvenlik konularının da ele alınması bekleniyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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