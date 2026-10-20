Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ABD Başkanı Trump İran ile savaşın yakında biteceğini, petrolün düşeceğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaşın çok yakında sona ereceğini ve petrol fiyatlarının hızla düşeceğini savundu. Trump, İran'ın gelecekte nükleer silaha sahip olmamasını sağlamak için savaşın tamamen bitmediğini, bu konuda emin olmaları gerektiğini söyledi.

Abd Başkanı Donald Trump, İran ile savaşın çok yakında sona ereceğini ve petrol fiyatlarının hızla düşeceğini savunarak, İran'ın "gelecekte de nükleer silaha sahip olmayacağından" emin olmak istediklerini söyledi.

Abd Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir basın toplantısının ardından İran gündemine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

3 Kasım'da ABD'de yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde seçmenlerin yüksek akaryakıt fiyatlarından şikayet ettiğini soran bir muhabire yanıt veren Trump, "Başka çarem yoktu. İran ile savaş biter bitmez, ki çok yakında bitecek, petrol fiyatları kaya gibi dibe çakılacak." dedi.

İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını sağlamak için yüksek petrol fiyatlarının aslında "ödenmesi gereken küçük bir bedel" olduğunu savunan ABD Başkanı, yakın zamanda fiyatların düşeceğini ve herkesin memnun olacağını ifade etti.

İran'ın halen yapması gereken bazı şeyler olduğunu ve bunun için savaşın tamamen sona ermediğini anlatan Trump, "İstesek şu anda oradan çekilebiliriz ve harika bir iş çıkarmış olurduk, ancak bu durum benim için yeterli değil. Beş yıl, altı yıl, on yıl sonra da bunun (nükleer silah) gerçekleşmeyeceğinden emin olmalıyız ve öyle de olacak." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA
Misafirliğe gittiği evde ölü bulundu

Esrarengiz son! Misafirliğe gittiği evden bir daha çıkamadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kolombiya Cumhurbaşkanı de la Espriella, FARC ve ELN'ye saldırı talimatı verdi

Cumhurbaşkanı resmen saldırı talimatı verdi
Görüntüsüyle fenomen haline gelmişti! Türk futbolunda dikkat çeken imza

Görüntüdeki adamın mesleğini duyanlar inanamıyor
Yunanistan'ın uykularını kaçıran anlaşma: Ankara'ya ikinci kez kaybettik

Yunanistan'ın uykularını kaçıran anlaşma: Ankara'ya ikinci kez kaybettik
Genç kuaförden acı haber! Motosikletinin yanında ölü bulundu

Genç kuaförden acı haber! Motosikletinin yanında ölü bulundu
İstifası istenen İsmail Kartal'dan açıklama: Bu maç geride kaldı, Galatasaray'a konsantre olacağız

Maç sonunda yaptığı açıklamalar taraftarı çıldırtacak cinsten
Savcı bizzat istedi! Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe için tahliye talebi

24 yıl hapsi istenen belediye başkanına 16 ay sonra tahliye talebi
Lukaku, 90. dakikada yenilen gol sonrası o ismi fırçaladı: Neden orta yaptırıyorsun?

90. dakikada yenilen gol sonrası takım arkadaşını fırçaladı