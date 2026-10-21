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Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin

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Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de taraftarların hedefinde Matteo Guendouzi vardı. İlk gol öncesinde yaptığı hatalı pasla dikkat çeken Fransız futbolcuya sert tepkiler gösterildi. Sarı-lacivertli taraftarlar, "O olmasaydı maçı rahat kazanırdık" yorumları yaptı.

  • Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı.
  • Fenerbahçe, Oğuz Aydın ve Greenwood'un golleriyle 11. dakikada 2-0 öne geçti.
  • Matteo Guendouzi'nin 15. dakikadaki hatalı pasında araya giren Provod, farkı bire indirdi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında ağırladığı Slavia Prag karşısında büyük bir fırsatı kaçırdı. Oğuz Aydın ve Greenwood'un golleriyle henüz 11. dakikada 2-0 öne geçen sarı-lacivertliler, üstünlüğünü koruyamadı ve 90. dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

GUENDOUZI'NİN HATASI MAÇA DAMGA VURDU

Karşılaşmanın 15. dakikasında Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, kaleci Ederson'dan aldığı topu uzaklaştırmak isterken büyük bir hata yaptı.

Fransız futbolcunun ceza yayı üzerindeki hatalı pasında araya giren Provod, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonu gole çevirdi ve farkı bire indirdi. Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğünü erken dakikalarda tehlikeye sokan bu hata, maçın ardından taraftarların en çok konuştuğu pozisyonlardan biri oldu.

"O OLMASAYDI MAÇI RAHAT KAZANIRDIK"

Karşılaşmanın 90. dakikasında Slavia Prag'ın beraberlik golünü bulmasının ardından Fenerbahçeli taraftarların Guendouzi'ye yönelik tepkileri arttı.

Sosyal medyada Fransız futbolcuyu eleştiren sarı-lacivertli taraftarlar, "O olmasaydı maçı rahat kazanırdık" ve "Artık bu takımdan gitmeli" şeklinde yorumlar yaptı. Bazı taraftarlar, 2-0 öne geçilen bir karşılaşmada yapılan bireysel hatanın rakibi yeniden oyuna ortak ettiğini savundu.

İSMAİL YÜKSEK DE ISLIKLANMIŞTI

Fenerbahçe'de Slavia Prag karşılaşmasında tepki gören tek futbolcu Guendouzi olmadı. Aston Villa maçındaki performansı nedeniyle eleştirilen İsmail Yüksek de oyuna dahil olduğu sırada tribünlerden yükselen ıslıklarla karşılaştı. Milli futbolcu, topla buluştuğu anlarda da bazı taraftarların protestosuna maruz kaldı.

90. DAKİKADA GELEN GOL YIKTI

İlk 11 dakikada iki farklı üstünlük yakalayan Fenerbahçe, Slavia Prag'ın 15. dakikadaki golünün ardından uzun süre 2-1 önde kaldı. Ancak 90. dakikada Kacor'un attığı golle skor 2-2'ye geldi. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçının ardından puanını 2'ye yükseltti.

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Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarınecati çolak:

Fenerbahçe amatör takımdan hiç bir farkı yok İsmail Kartal bu takımının hocası değil adam normal seyirci gibi maçı seyrediyor ne bir taktik ne oyun görüşü var bön bön bakıyor

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Haber YorumlarıMehmet Yıldız:

Bu kaçıncı gol ceza sahası içinde pasla çıkıyoruz barçayız sanki edersonda da Huy haline gelmiş bu vur gitsin topa zaten 3 pas yapıp kaybediyoruz bari kritik yerde kaybetmeyelim

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Haber YorumlarıAyhan Altun:

ikinci lig takımı gibi oynuyorlar, 90 .dakikada rasgele bir orta yapılıyor bizim oyuncular rakip oyunculardan fazla olmasına raamen kafayı rakip oyuncu vuruyor ve hüsran, orta yaptıranamı kafayı vurduranamı disiplinsiz oyuncularamı, sistemsiz bilgisiz hocayamı suçu bulalım

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