Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında ağırladığı Slavia Prag karşısında büyük bir fırsatı kaçırdı. Oğuz Aydın ve Greenwood'un golleriyle henüz 11. dakikada 2-0 öne geçen sarı-lacivertliler, üstünlüğünü koruyamadı ve 90. dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

GUENDOUZI'NİN HATASI MAÇA DAMGA VURDU

Karşılaşmanın 15. dakikasında Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, kaleci Ederson'dan aldığı topu uzaklaştırmak isterken büyük bir hata yaptı.

Fransız futbolcunun ceza yayı üzerindeki hatalı pasında araya giren Provod, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonu gole çevirdi ve farkı bire indirdi. Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğünü erken dakikalarda tehlikeye sokan bu hata, maçın ardından taraftarların en çok konuştuğu pozisyonlardan biri oldu.

"O OLMASAYDI MAÇI RAHAT KAZANIRDIK"

Karşılaşmanın 90. dakikasında Slavia Prag'ın beraberlik golünü bulmasının ardından Fenerbahçeli taraftarların Guendouzi'ye yönelik tepkileri arttı.

Sosyal medyada Fransız futbolcuyu eleştiren sarı-lacivertli taraftarlar, "O olmasaydı maçı rahat kazanırdık" ve "Artık bu takımdan gitmeli" şeklinde yorumlar yaptı. Bazı taraftarlar, 2-0 öne geçilen bir karşılaşmada yapılan bireysel hatanın rakibi yeniden oyuna ortak ettiğini savundu.

İSMAİL YÜKSEK DE ISLIKLANMIŞTI

Fenerbahçe'de Slavia Prag karşılaşmasında tepki gören tek futbolcu Guendouzi olmadı. Aston Villa maçındaki performansı nedeniyle eleştirilen İsmail Yüksek de oyuna dahil olduğu sırada tribünlerden yükselen ıslıklarla karşılaştı. Milli futbolcu, topla buluştuğu anlarda da bazı taraftarların protestosuna maruz kaldı.

90. DAKİKADA GELEN GOL YIKTI

İlk 11 dakikada iki farklı üstünlük yakalayan Fenerbahçe, Slavia Prag'ın 15. dakikadaki golünün ardından uzun süre 2-1 önde kaldı. Ancak 90. dakikada Kacor'un attığı golle skor 2-2'ye geldi. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçının ardından puanını 2'ye yükseltti.

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