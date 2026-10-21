Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Boşanma aşamasındaki eşini ve araya giren genci vurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Boşanma aşamasındaki eşini ve araya giren genci vurdu Haber Videosunu İzle
Boşanma aşamasındaki eşini ve araya giren genci vurdu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşiyle tartışan Ercan D., eşine ve tartışmaya müdahale eden gence silahla ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesi sürerken, kaçan şüpheli hakkında önleyici tedbir kararı bulunduğu ortaya çıktı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde Ercan D. (48) ile boşanma aşamasındaki eşi Burçin D. (41) arasında sokak ortasında tartışma çıktı.

PEŞ PEŞE TETİĞE BASIP KAÇTI

Tartışmaya Emre Ç. (27) de müdahale etti. Tartışmanın ardından Ercan D., silahla eşine ve Emre Ç.'ye ateş açarak olay yerinden kaçtı.Silahlı saldırıda yaralanan Burçin D. ve Emre Ç., sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burçin D.'nin bilincinin açık, Emre Ç.'nin ise kapalı olduğu öğrenildi. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayı haber alan yaralı yakınları hastaneye geldi.

ÖNLEYİCİ TEDBİR KARARI BULUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin yakalamak için çalışma başlattığı Ercan D. hakkında daha önce önleyici tedbir kararı verildiği öğrenildi. Kararın 21 Kasım 2026 tarihine kadar geçerli olduğu belirtildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
İstanbul Beylikdüzü'nde intihar girişiminde bulunan kişi ailesince içeri alındı

Nefes kesen anlar kamerada! Tüm mahalleyi ayağa kaldırdı
Henüz 24 yaşındaydı! Çelik platformun altında kalan işçinin acı sonu

Ecel, ekmeğinin peşinde yakaladı! Dehşete düşüren anlar kamerada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tepkilerin odağıydı! Maçın bitiminden 10 dakika sonra stattan tek başına ayrıldı

Maç bittikten 10 dakika sonra stattan tek başına ayrıldı
Kylie Jenner’ın 50 milyon dolarlık sütyenini Türk iş insanı eşine aldı iddiası

50 milyon dolarlık sütyeni alan kişi ile ilgili bomba iddia!

Fenerbahçe 14 yıl sonra aynı kabusu yaşadı

Tam 14 yıl sonra aynı kabusu yaşadılar
Aliyev, Türkiye'deki 7 isim için yakalama kararı çıkarttı

Türkiye'deki 7 isim için yakalama kararı çıkarttı
Trabzon açıklarında palamut avında feci kaza! Vinç balıkçıların üzerine devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Ağı çekerken üzerlerine devrildi! O an teknenin kamerasında
Tanju Çolak, TFF başkanlığına aday oldu

Hacıosmanoğlu'nun koltuğuna resmen talip oldu!
Lille forması giyen Mbappe, Galatasaray'a karşı oynayamayacak

Mbappe, Galatasaray'a karşı oynayamayacak