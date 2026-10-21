Kayseri'de polisin üzerine araç sürüp kaçan alkollü sürücüye 680 bin TL ceza! Bir de polisi tehdit etti

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak üzerlerine araç sürüp kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan kontrollerde 0.89 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, kendisinin sürücü olmadığını iddia ederek, işlediği suçların üzerine polis memurunu 'dava açarım' diyerek tehdit etti. Alkollü sürücüye trafiğin ilgili maddelerinden 680 bin TL idari para cezası yazıldı.

DUR İHTARINA UYMADI, KOVALAMACAYLA YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri O.Ş. yönetimindeki 38 ER 031 plakalı araca 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin ihtarına uymayan O.Ş. aracıyla kaçmaya çalışırken, yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu ekipler, O.Ş.'yi Tacettin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde yakaladı.

Yapılan kontrollerde O.Ş.'nin 0.89 promil alkollü olduğu belirlendi. O.Ş.'ye trafiğin ilgili maddelerinden toplamda 680 bin TL idari para cezası yazıldı.

SÜRÜCÜ OLMADIĞINI İDDİA EDİP POLİSİ TEHDİT ETTİ

Ekiplerin O.Ş.'yi sürücü olarak yakalamasına rağmen O.Ş. kendisinin sürücü olmadığını iddia etti. 'Dur' ihtarına uymayan ve alkollü araç kullanan O.Ş. ekiplere 'ben de dava açarım' diyerek, tehditkar sözlerde bulundu. O.Ş. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye atmak' suçundan adli işlem başlatılarak, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İşlemlerin ardından araç çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı