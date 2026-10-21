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Muş Malazgirt'te otomobil motosikletle çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti

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Muş Malazgirt'te otomobil motosikletle çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Muş Malazgirt'te otomobil motosikletle çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti
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Muş'un Malazgirt ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Motosikletteki iki kişi olay yerinde yaşamını yitirdi; cenazeler otopsi için hastane morguna kaldırıldı, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 35 BTN 218 plakalı otomobil, ilçe merkezinde motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan motosikletteki Mehmet Çakmak ve Batuhan Timuçin ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde motosikletteki Çakmak ve Timuçin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Acı haberi alan yakınları yasa boğulurken, cenazeler otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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