Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sahilde korkunç kavga! Kopan kulak parçası kayıp

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sahilde korkunç kavga! Kopan kulak parçası kayıp Haber Videosunu İzle
Sahilde korkunç kavga! Kopan kulak parçası kayıp
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de ailesiyle sahilde oturan 44 yaşındaki Güney D., kendilerine laf atan bir kişiyle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda saldırgan, Güney D.'nin kulağını ısırarak bir parçasını kopardı. Kopan kulak parçası tüm aramalara rağmen bulunamazken, hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

  • İzmir'in Konak ilçesinde Konak Sahili'nde saat 22.00 sıralarında 44 yaşındaki Güney D., kendilerine laf atan kimliği belirsiz bir kişiyle tartışıp kavgaya tutuştu.
  • Kavgada şüpheli, Güney D.'nin sol kulağını ısırarak bir parçasını kopardı ve olay yerinden kaçtı.
  • Kopan kulak parçası aile ve polisin aramalarına rağmen bulunamadı; Güney D. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde ailesiyle birlikte sahilde oturan 44 yaşındaki Güney D., kendilerine laf atan bir kişiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda saldırgan, Güney D.'nin kulağını ısırarak bir parçasını kopardı. Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatılırken, kopan kulak parçası tüm aramalara rağmen bulunamadı.

LAF ATMA TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 22.00 sıralarında Konak Mahallesi Konak Sahili'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte sahilde vakit geçiren Güney D. (44), kendilerine laf atan kimliği belirsiz bir kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar arasında kavga çıktı. Şüpheli, darbettiği Güney D.'nin sol kulağını ısırarak bir parçasını kopardı. Saldırgan olayın ardından hızla bölgeden uzaklaştı.

KOPAN KULAK PARÇASI BULUNAMADI

Acı içinde kalan Güney D.'nin yardımına çevredekiler koşarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri yaralı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bu sırada Güney D.'nin kulağından kopan parçayı bulmak için aile üyeleri ve polis ekipleri çevrede arama yaptı. Ancak tüm çabalara rağmen kopan kulak parçasına ulaşılamadı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Güney D., ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS SALDIRGANI ARIYOR

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 172 sitede yayınlandı.
2,5 yıldır normal şekilde idrar yapamıyor: Mesanesinden 1 litre idrar boşaltıldı

2,5 yıldır aynı çileyi çekiyor: Doktorların çözümü herkesi şaşırttı!
Fenerbahçe'nin rakipleri Liverpool ve Villarreal'den 4-3'lük müthiş düello

Fenerbahçe'nin rakipleri izleyenleri resmen büyüledi: 4-3'lük dev maç
Lille forması giyen Mbappe, Galatasaray'a karşı oynayamayacak

Mbappe, Galatasaray'a karşı oynayamayacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'dan sürpriz şampiyonluk tahmini

Sergen Yalçın'dan sürpriz şampiyonluk tahmini
Samsun'da yasak aşk kavgası! 3 kız kardeşin saldırısında burnu kırıldı

Şehri karıştıran yasak aşk! Sonu fena bitti
Lukaku, 90. dakikada yenilen gol sonrası o ismi fırçaladı: Neden orta yaptırıyorsun?

90. dakikada yenilen gol sonrası takım arkadaşını fırçaladı
Zonguldak Çaycuma'da bir kişi evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu

Eşi işe gittikten sonra korkunç halde bulundu
Demir bloğun altında kalan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Fabrikadaki ölümde kahreden detay! 10 gün önce...
Seferihisar'da polis Mehmet Tozun'u şehit eden iki kardeşe ağırlaştırılmış müebbet! 'Husumetlilerimiz zannettik' demişlerdi

Polisi şehit eden kardeşlere en ağır ceza! Savunmaları şoke etti
Evinde otururken kabusu yaşadı

Evinde otururken kabusu yaşadı
Naz Elmas’ın annesi hastaneye kaldırıldı: Sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Naz Elmas'tan üzen haber: Annesinin beynine pıhtı attı