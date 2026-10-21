Özgür Özel görmesin! Kürsüde konuşurken iki vekil kameraya yakalandı

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Yeni Parti'nin Meclis'teki grup toplantısında kameralara yansıyan bir not dikkat çekti. Özgür Özel kürsüde konuştuğu sırada Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile Parti Sözcüsü Zeynel Emre arasında gerçekleşen not alışverişini kameralar kaydetti.

Grup toplantısını takip eden ATV Haber kameraları, Özgür Özel'in konuşması sırasında Sezgin Tanrıkulu'nun önündeki kağıda bir şeyler yazdığı anları görüntüledi. Tanrıkulu'nun yazdığı notu daha sonra Parti Sözcüsü Zeynel Emre'ye uzattığı görüldü.

"GENEL BAŞKANIN DIŞINDA KALMASI LAZIM"

Kameralara yansıyan notta şu ifadeler yer aldı:

"Örgüt işlerine kongre işlerine genel başkanın girmemesi lazım, dışında kalması lazım."

Notun içeriği, parti örgütü ve kongre süreçlerinde genel başkanın nasıl bir rol üstlenmesi gerektiğine ilişkin bir değerlendirme olarak dikkat çekti.

NOTU CEBİNE KOYDU, "MAALESEF" DEDİ

Görüntülerde Zeynel Emre'nin kendisine uzatılan notu okuduktan sonra cebine koyduğu görüldü. Emre'nin bu sırada "Maalesef" ifadesini kullandığı da görüntülere yansıdı. Söz konusu notun hangi somut gelişmeyle ilgili yazıldığına ve tarafların bu konuda nasıl bir görüş ayrılığı yaşadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com