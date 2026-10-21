Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Özgür Özel görmesin! Kürsüde konuşurken iki vekil kameraya yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Özgür Özel görmesin! Kürsüde konuşurken iki vekil kameraya yakalandı Haber Videosunu İzle
Özgür Özel görmesin! Kürsüde konuşurken iki vekil kameraya yakalandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında konuştuğu sırada Sezgin Tanrıkulu ile Zeynel Emre'nin Özel'i çekiştirdiği görüldü. Tanrıkulu'nun Zeynel Emre'ye uzattığı notta, "Örgüt işlerine kongre işlerine genel başkanın girmemesi lazım, dışında kalması lazım" ifadeleri yer aldı. Emre'nin notu okuduktan sonra "Maalesef" dediği anlar da kameralara yansıdı.

  • Yeni Parti'nin Meclis grup toplantısında, Özgür Özel kürsüde konuşurken Sezgin Tanrıkulu'nun Zeynel Emre'ye uzattığı not kameralara yansıdı.
  • Notta "Örgüt işlerine kongre işlerine genel başkanın girmemesi lazım, dışında kalması lazım" ifadeleri yer aldı.
  • Zeynel Emre notu okuduktan sonra cebine koydu ve bu sırada "Maalesef" dedi.

Yeni Parti'nin Meclis'teki grup toplantısında kameralara yansıyan bir not dikkat çekti. Özgür Özel kürsüde konuştuğu sırada Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile Parti Sözcüsü Zeynel Emre arasında gerçekleşen not alışverişini kameralar kaydetti.

Grup toplantısını takip eden ATV Haber kameraları, Özgür Özel'in konuşması sırasında Sezgin Tanrıkulu'nun önündeki kağıda bir şeyler yazdığı anları görüntüledi. Tanrıkulu'nun yazdığı notu daha sonra Parti Sözcüsü Zeynel Emre'ye uzattığı görüldü.

"GENEL BAŞKANIN DIŞINDA KALMASI LAZIM"

Kameralara yansıyan notta şu ifadeler yer aldı:

"Örgüt işlerine kongre işlerine genel başkanın girmemesi lazım, dışında kalması lazım."

Notun içeriği, parti örgütü ve kongre süreçlerinde genel başkanın nasıl bir rol üstlenmesi gerektiğine ilişkin bir değerlendirme olarak dikkat çekti.

NOTU CEBİNE KOYDU, "MAALESEF" DEDİ

Görüntülerde Zeynel Emre'nin kendisine uzatılan notu okuduktan sonra cebine koyduğu görüldü. Emre'nin bu sırada "Maalesef" ifadesini kullandığı da görüntülere yansıdı. Söz konusu notun hangi somut gelişmeyle ilgili yazıldığına ve tarafların bu konuda nasıl bir görüş ayrılığı yaşadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Tayland'a giden Türk turistin dikkatini çekti! Bu görüntünün bir nedeni var

Türk turisti şaşkına çeviren görüntü! Sırrını kısa sürede çözdü
Çemberlitaş'ta taksicilerin yolcu kavgası kamerada: Sokak ortasında yumruklaştılar

Yolcu kapma yarışı kavgaya dönüştü: Tekmeler, yumruklar havada uçuştu

Fenomenin sokak ortasında yaptıkları başını fena yaktı

Fenomenin tatili hiç beklemediği gibi bitti
Haberler.com
2000

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıAzra Engin:

Köprüleri özelleştirme haberini yorumlara neden kapattınız kimden bu korkunuz?

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Genç:

böyle bir çok haber yoruma kapalı

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAtakan Mercan:

Allah korkusu bahsettiğin korkunun yanında hiç kalır

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSerkan Genç:

beşir konu sen değilsin, algı yok. haklı, nereye yazacak spor haberinemi yazsın.. zoruna giden ne

yanıt2
yanıt1
Haber YorumlarıEkSeS YAV:

Editörün sayfası ve kararı.. Başkasının çöplüğünde ötüyorsun!

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMurat Çevre:

Bunlardan bir cacık olmaz kendi içlerinde nile barışık dediler chp yi bitirdiler sıra bu partide.. Bunlar ülke yönetecek oyle mi

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıaykut koçak:

siyasetin nasıl bir şey olduğunu çok net gösteren bir video... herkes çıkar uğruna bir birine selam veriyo çıkar uğruna birbirine katlanıyor

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

WSJ'den çarpıcı iddia: Starlink'i Ukrayna ordusu için Musk bizzat yavaşlattı

Ukrayna'nın dronlarını kör eden emir! Parmak Musk'ı gösteriyor
Her firavunun bir Musa'sı vardır! PSG, Barcelona'yı darmadağın etti

Her firavunun bir Musa'sı vardır! Herkesi yenen takımı parçaladılar
Seray Kaya’dan ayrılık söylentileri sonrası dikkat çeken mesaj

Büyük aşk sona mı erdi? Ünlü oyuncudan dikkat çeken paylaşım
Evinde otururken kabusu yaşadı

Evinde otururken kabusu yaşadı
Uçak biletinden pahalı tavuk döner! Menü fiyatlarını görenler isyan etti

Ünlü tavuk zincirinin havalimanındaki fiyatlarını görenler isyan etti
Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu

Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Fenerbahçe 14 yıl sonra aynı kabusu yaşadı

Tam 14 yıl sonra aynı kabusu yaşadılar
Nijerya'da ilk Ebola virüsü vakası tespit edildi

Ölümcül salgın bir ülkeye daha sıçradı! 243 milyonluk ülkede ilk vaka
Arabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bitti

"Allah'ım sen affet" dedi, servetini ortaya koydu! Sonu kötü bitti