Çanakkale'de gözaltı sayısı 4'e yükseldi
Çanakkale'deki orman yangınına müdahale devam ederken, gözaltı sayısı 4'e yükseldi. Yangın çıkardığı iddiasıyla aranan siyah otomobil ise polis ekiplerince bulundu.

ÇANAKKALE'DE YANGIN SÜRÜYOR

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Bayramiç'e bağlı Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yangının kontrol altına alınması için müdahale başlatıldı.

5 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Yakınlardaki Saçaklı, Ahmetçeli ve Doğanca köyleri tahliye edildi. Alevler, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Saçaklı köyüne ulaştı. Yangın nedeniyle köydeki çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar ve yetkililer, köyde yangının devam ettiği evleri söndürmek için yoğun mücadele verdi. Zeytinli ve Pıtırelli köyleri de ekipler tarafından boşaltıldı.

SİYAH ARAÇTAKİ 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Çanakkale'de yangın çıkardığı iddiasıyla aranan siyah otomobil, Yenice yakınlarında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

BAKAN YUMAKLI: 131 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ, ÖNÜMÜZDEKİ 1 HAFTA ÇOK RİSKLİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de devam eden orman yangınına ilişkin son durumu paylaştı. Önümüzdeki 1 haftanın çok önemli olduğunu kaydeden Yumaklı, şunları söyledi: "Devlet Hastanesi'nde 72 vatandaşımız, Engelli Bakım Merkezi'nde 57 vatandaşımız, ayrıca radyo-televizyon vericisi orada da 2 görevli kardeşimiz tahliye edildi. Toplam 131 kişi güvenlik alanı alındı. Bir itfaiye aracı sizler de takip ettiğiniz Alevlerin arasında kaldı. Ancak çok şükür burada herhangi bir yaralanma ya da farklı bir etkilenme söz konusu değil. Şimdi bütün gece de yine her zaman olduğu gibi arkadaşlarımız merkezdeki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyleyebilirim. Hala tabii tedbiren arkadaşlarımız soğutmaya devam edecekler ama maalesef Bayramiç ilçesinde o yer yer ormanların olduğu alanlarda ve zirai alanlarda alevlenmeler devam ediyor, arkadaşlarımız oraya müdahale edecekler. Bu iki yangından 24 vatandaşımız dumandan etkilendiği için sağlık kuruluşlarına başvurdu. Herhangi bir şekilde onların hayatı tehlikesi söz konusu değil. Önümüzdeki 1 hafta orman yangınları açısından çok riskli. 25 Ekim'e kadar teyakkuz halindeyiz."

DEVLET HASTANESİ TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın, devlet hastanesine ulaştı. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ndeki hastalar, dumandan etkilenmemeleri için tahliye edilmeye başladı.

BÖLGEDEN GELEN GÖRÜNTÜLER FELAKETİN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 46 arazöz, 1 iş makinesi, 272 personel ile havadan 8 uçak ve 4 helikopterin müdahale ettiği yangın bölgesinden gelen görüntüler ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

YANGIN YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI, SOKAKLAR BOŞALDI

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yerleşim yerlerine yaklaştı. Yangın bölgesine yakın olan Kepez'de sokaklarda yoğun duman etkisini gösterdi. Vatandaşlar dumandan etkilenmemek için sokakları boşalttı.

ÇANAKKALE BOĞAZI TRAFİĞE KAPATILDI, UÇULAR DURDURULDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale'de çıkan yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin geçici olarak askıya alındığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Çanakkale'de meydana gelen yangınlar nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" denildi. Bakanlık, yangın nedeniyle Çanakkale Havalimanı pistinin de 8 Ağustos 2025 saat 20.00'ye kadar uçuşlara kapatıldığını açıkladı.

ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ BOŞALTILDI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde öğrencilere kampüsü boşaltma uyarısı yapıldı. Uyarının ardından öğrenciler kampüsten tahliye edildi.

TAHLİYE EDİLEN KÖY ALEVLERE TESLİM OLDU

Yangının ulaştığı Saçaklı köyünde birçok ev alevlere teslim olurken köylüler ve ekipler organize bir şekilde söndürme çalışmalarına devam ediyor.

İTFAİYE ARACI ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Yangına müdahale eden Çanakkale Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi rüzgarın ters esmesi sebebiyle alevlerin arasında kaldı. Alevler itfaiye aracının üzerine gelirken dar alanda manevra yapamayan aracı terk eden ekipler koşarak bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir kişinin şoföre, "Eyvah, kaç kaç. Aracı bırak" dediği duyuldu.

YAŞLI BAKIM MERKEZİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangın bölgesinin yerleşim yerine yakın olması sebebiyle bölgedeki yaşlı bakım merkezi tahliye edildi. Jandarma, sağlık ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları da bölgede yürütülen tahliye çalışmalarına destek verdi.

İşte bölgeden görüntüler:

Yorumlar (15)

Haber Yorumlarır5myqjnym4:

Bu ülkede adalet olmadığı müddetçe malesef yakarlar üç ay beş ay sonra çıkarlar. Sonra tekrar yakarlar. Önce adalet olacak hakedene hak ettiği cezayı verirsen bir daha yapmaya cesaret edemez.

Yorum Beğen75
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞahin:

Sıkıntı orda zaten en ufak adi suca bile saglam ceza ver böyle büyük suclar işlenmez ufak suca ceza vermiyorlar büyük suc bekleniyo sonra ceza

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

Adalet e gerek yok. Sadece HUZUR lazım. SESSİZLİK lazım.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMusti _fit:

Bunun adaleti IDAM baska caresi yok, IDAM CIKMASI LAZIM.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıBerkee Can:

adaletin olmadığı ülkede olan hep masumlara olur 46 yaşındayım 30 yılımı hatırlarım ve aslaa adalet yoktur rahşan affındada katilleri saldılar şimdide geçen sene orman yaktığı için tutuklular vardı biri içeridemi şu an acaba

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

Adalet boş iş. Adalet istemiyoruz. ŞEFKAAT istiyoruz. Yangını yapanlara ağlayıp.. neden yapdın .. diye sormalıyız. Belki artık tövbe derler ve bir daha yapmazlar.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıManer :

Bu yangini kasitli cimartan biri varsa Allah hakki icin idam edin. Bu kadar canliyi ollduren birinin cani cok mu değerli ki asilmiyor.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

Onlara AĞLAMALIYIZ onlarda PİŞMAN olup üzülmeli ve bir daha yapmazlar belki. Sadece bu türde.. EVREN.. düzelebilir.

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumları9xzb244cbv:

ülke ateş altında birileri yakıyor bu kişilerin kim olduğu emri nereden aldığı hangi örgüte mensup oldukları açıklanmıyor bu yangınlar normal değil organize, mirasımız işgal altında, bütün ülkedeki yangınlar birbiriyle bağlantılı olmalı ama hala kimse bişey açıklamıyor, sanki bireysel çıkarılmış gibi anlatılıyor bu nasıl gaflet ? Organize olduğunu anlamak için başka nasıl yakılmalıydı koca ülke ?

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

Kim oldukları ne fark eder. Sadece bizden özür dilemelerini isteriz.

yanıt0
yanıt0
