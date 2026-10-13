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Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı, kaçan 2 kardeş aranıyor

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Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı, kaçan 2 kardeş aranıyor
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Kahramanmaraş’ın Teker Mahallesi’nde iddiaya göre Orhan N. ile kardeşi İzzet N., sokakta karşılaştıkları Tunahan Ü. ve Mücahit N.’ye tabancayla ateş etti. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken kaçan 2 kardeşin yakalanması için polis çalışma başlattı.

KAHRAMANMARAŞ'ta Tunahan Ü. ve Mücahit N., sokakta karşılaştıkları İzzet N. ile kardeşi Orhan N.'nin silahlı saldırısı sonucu yaralandı. Olaydan sonra kaçan 2 kardeşin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Teker Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Orhan N. ile İzzet N., sokakta karşılaştıkları Tunahan Ü. ile Mücahit N.'ye tabancayla ateş etti. Olayda Tunahan Ü. bacağından, Mücahit N. ise ayağından yaralanırken, saldırgan 2 kardeş olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Tunahan Ü. ile Mücahit N. Tedavi altına alındı. Polis, kaçan Orhan N. ile İzzet N.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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