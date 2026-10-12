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Torreira, Barcelona maçı öncesi 56,5 milyon TL’lik Lamborghini ile görüntülendi

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Torreira, Barcelona maçı öncesi 56,5 milyon TL’lik Lamborghini ile görüntülendi
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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki zorlu Barcelona maçı öncesinde sarı-kırmızılıların Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, İstanbul sokaklarında 56,5 milyon lira değerindeki lüks otomobiliyle boy gösterdi.

  • Lucas Torreira, İstanbul'da 56 milyon 500 bin TL değerindeki Lamborghini marka otomobille görüntülendi.
  • Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı sahasında konuk edecek.
  • Torreira, Barcelona'yı dünyanın en iyi takımlarından biri olarak değerlendirdi ve Galatasaray'ın kendi oyun kimliğini koruyarak mücadele edeceğini vurguladı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde Lucas Torreira, İstanbul'da 56 milyon 500 bin TL değerindeki Lamborghini marka lüks otomobille görüntülendi.

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Barcelona maçı öncesinde lüks otomobiliyle gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol devi Barcelona'yı konuk edeceği kritik mücadele öncesinde Torreira'nın İstanbul'da Lamborghini marka otomobille görüntülendiği belirtildi. Aracın değerinin 56 milyon 500 bin TL olduğu öne sürüldü.

GÖZLER BARCELONA MAÇINDA

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında sahasında önemli bir sınava çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı taraftarların büyük heyecanla beklediği mücadele öncesinde takımın yıldız isimlerinden Torreira'nın açıklamaları da gündeme geldi.

Barcelona'yı dünyanın en iyi takımlarından biri olarak değerlendiren Uruguaylı futbolcu, Galatasaray'ın kendi oyun kimliğini koruyarak mücadele edeceğini vurguladı.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMuhammed Fatih Buğrul:

Bununla ancak lamine yamalı yakalar ??????

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