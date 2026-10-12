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Sakarya Geyve'de 3 araçlı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Sakarya Geyve'de 3 araçlı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kaza, Geyve-Taraklı kara yolu üzerinde tır, ayva yüklü traktör ve hafif ticari aracın karışmasıyla meydana geldi; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Geyve-Taraklı kara yolu Geyve Yöresel Ürünler Merkezi mevkisinde tır, ayva yüklü traktör ile hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada AK Parti Geyve İlçe Teşkilat Başkanı Adnan İzmir ile bir kişi hayatını kaybetti.

Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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