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Etimesgut Belediyesi'ne 2. dalga operasyon! Başkan yardımcıları dahil çok sayıda gözaltı var

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Etimesgut Belediyesi'ne 2. dalga operasyon! Başkan yardımcıları dahil çok sayıda gözaltı var Haber Videosunu İzle
Etimesgut Belediyesi'ne 2. dalga operasyon! Başkan yardımcıları dahil çok sayıda gözaltı var
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Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Belediye başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda personel gözaltına alındı.

CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma yeni bir operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında aralarında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

BAŞKAN YARDIMCILARI DAHİL ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ile Gültekin Bayındır ve çok sayıda belediye personeli gözaltına alındı. Fikret Gözüoğlu, Erdal Beşikçioğlu ile Mutlu Kerimoğlu'nun tutuklandıkları operasyonun ardından göreve getirilmişti. 

Gültekin Bayındır ise Beşikçioğlu döneminde başkan yardımcısıydı. Toplam 25 şüpheli hakkında arama el koyma gözaltı işlemi yapıldı. Şüphelilerin tamamının gözaltına alındığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesi'nde gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleri ile inşaat projelerinin imar ve ruhsat süreçlerinde haksız menfaat sağlandığı iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

Sayıştay raporları, CİMER başvuruları, müşteki beyanları, etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri, ses ve görüntü kayıtları ile MASAK ve HTS analizlerinin incelendiği soruşturmada; suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlamaları yöneltilmişti.

Soruşturma kapsamında 30 Temmuz 2026'da Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 42 belediye görevlisi ve 13 firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştı. Operasyonda belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, ihale komisyonu üyeleri ve belediyeyle iş yapan şirketlerin yetkilileri de yer almıştı.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 44'ü tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılmış, 3 Ağustos'ta Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklanmıştı. Dört şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken 10 kişi de savcılığın talebiyle adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakılmıştı. Bir şüphelinin ise hastanedeki tedavisi sürüyordu.

Beşikçioğlu, emniyetteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetmiş ve ihale süreçlerinde görev ve yetkisinin bulunmadığını savunmuştu. Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı, Beşikçioğlu'nu geçici tedbir olarak Etimesgut Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırmıştı.

Öte yandan belediyeye yönelik soruşturmalardan biri daha önce, Mart 2026'da başlatılmıştı. Sayıştay denetimlerinde belediyenin aşevi, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile belediye iştiraki Etimkent A.Ş.'nin hesaplarında usulsüzlük tespit edilmesi üzerine yürütülen zimmet soruşturmasında dört kişi gözaltına alınmıştı. Belediye yönetimi ise söz konusu usulsüzlükleri kendi teftiş birimlerinin tespit ettiğini ve savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.

Kaynak: Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıHeisenberg:

operasyona gerek yok hepsinizelskoyunsbitsin bu mesele

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

operasyonlar artık normal geliyor olmadığı zaman neden olmadı diye düşünüyor insan

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Haber YorumlarıMehmet Cengiz:

Ülke lagım çukuru. İktidar, muhalefet hepsi çürümüş. Ortalıkta pis kokudan geçilmiyor.

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Haber Yorumlarıaslandavut281:

ETIMESGUT BLD ÇÖKMEK İÇİN HAZIRLIK

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Haber Yorumlarıhaydar topçu:

Ülkede malı götüren götürene

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