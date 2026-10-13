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Elektrikli skuterlerde yeni dönem: Kurallara uymayan işletmelere 170 bin TL’ye kadar ceza geliyor

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Elektrikli skuterlerde yeni dönem: Kurallara uymayan işletmelere 170 bin TL’ye kadar ceza geliyor
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Elektrikli skuter işletmelerine yönelik yeni yaptırımlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre, izin verilen araç sayısı sınırlarına uymayan işletmelere ihlalin tekrarlanması halinde 170 bin TL'ye kadar para cezası kesilecek. Üçüncü ihlalde faaliyetler 6 ay durdurulacak. Denetimlerde istenen belgeleri sunmayan işletmelere ise 50 bin TL ceza uygulanacak. Ayrıca birden fazla kuralın ihlalinde her kabahat, skuter kaynaklı ihlallerde ise her araç için ayrı ceza kesilecek.

  • Elektrikli skuter işletmeleri, mart-ekim döneminde izin verilen skuter sayısının yüzde 70'inden az, yüzde 130'undan fazla araç bulunduramayacak; kasım-şubat döneminde alt sınır yüzde 40, üst sınır yüzde 130 olarak uygulanacak.
  • Skuter sayısı sınırını aşan işletmelere ilk ihlalde 8 bin 687 TL, ikinci ihlalde 86 bin 900 TL, üçüncü ihlalde 170 bin TL idari para cezası kesilecek ve üçüncü ihlalde faaliyetler 6 ay süreyle geçici olarak durdurulacak.
  • Denetimde talep edilen bilgi veya belgeleri ibraz etmeyen işletmelere 50 bin TL, diğer yükümlülük ihlallerinde ise 8 bin 687 TL, 43 bin 447 TL veya 86 bin 900 TL idari para cezası uygulanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektrikli Skuter Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SKUTER SAYISI SINIRINI AŞAN İŞLETMELERE 170 BİN TL'YE KADAR CEZA

Düzenlemeye göre, elektrikli skuter işletmelerinin izin aldıkları bölgelerde bulundurabilecekleri araç sayısına ilişkin sınırlara uymaması halinde kademeli para cezası uygulanacak.

İşletmeler, mart-ekim döneminde izin verilen skuter sayısının yüzde 70'inden az, yüzde 130'undan fazla araç bulunduramayacak. Kasım-şubat döneminde ise alt sınır yüzde 40, üst sınır yüzde 130 olarak uygulanacak.

Bu sınırlara aykırı hareket eden işletmelere ilk ihlalde 8 bin 687 TL, ikinci ihlalde 86 bin 900 TL, üçüncü ihlalde ise 170 bin TL idari para cezası kesilecek. Üçüncü ihlal nedeniyle ceza verilen işletmelerin yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri ayrıca 6 ay süreyle geçici olarak durdurulacak.

DENETİMDE BELGE SUNMAYAN İŞLETMEYE 50 BİN TL CEZA

Yetkili görevlilerin denetim sırasında talep ettiği bilgi veya belgeleri ibraz etmeyen işletmelere 50 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Yönetmelikte yer alan diğer yükümlülüklerin ihlal edilmesi durumunda ise ilgili kurala göre 8 bin 687 TL, 43 bin 447 TL veya 86 bin 900 TL tutarında idari para cezası verilecek.

HER SKUTER İÇİN AYRI CEZA KESİLECEK

Yeni düzenlemeyle birden fazla kuralın aynı anda ihlal edilmesi halinde her bir kabahat için ayrı ceza tutanağı hazırlanması kararlaştırıldı. Elektrikli skuterlerle gerçekleştirilen ihlallerde de her araç için ayrı ayrı idari para cezası uygulanacak.

CEZA TUTANAKLARI ELEKTRONİK ORTAMDA HAZIRLANABİLECEK

İdari para cezalarına ilişkin tutanakların elektronik ortamda düzenlenebilmesine de imkan tanındı. Elektronik tutanakların hazırlanmasına ilişkin usul ve esaslar ilgili idare tarafından belirlenecek.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

bisiklet türü iki tekerli araçlar için özel yollar yapılıp trafiğin yükü azaltılacağına saçma sapan uygulamalar yapılıyor kanal istanbul yapmaya çalışacağınıza bisiklet yolu istanbul yapın trafik rahatlasın fakat buradan bazıları nemalanmaz.

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Haber YorumlarıMünir pekel:

18 yaş altı çocuklar ebeveynlerinin kredi kartıyla kiralama yaparak kendi hayatlarını geçtim çevreye risk teşkil ediyorlar heleki olur olmaz yerlere bırakılıp gidilen bu kiralık araçlar çoğu kez günlük hayata engel oluyorlar keza bunları şikayet edecek makamda yok. Sarı renkli firmaya ait araç evimizin önündeki girişe terk edimişti binadaki yaşlılar üstünden atlamaya mecbur kalmıştı, açıkçası dikiz aynası olmayan hiçbir aracın trafiğe çıkmaması lazım…

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Haber Yorumlarıcennetatakum samsun:

KALDIRILSIN BUNLAR ÇOK TEHLİKELİ KULLANIYORLAR ERGENLER,KALDIRIMDA, YAYA GEÇİTLERİNDE ANİ MANEVRALAR, ARAÇLARIN ÖNLERİNE KIVIRMALAR GİBİ...OKUNAKLI PLAKA NUMARA VERECEKSİN BUNLARA, HATALI DAVRANIŞLARDA E.DEVLET ÜZERİNDEN CEZAYI BASACAKSIN....

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Haber Yorumlarımücahid:

Mazot benzin kullanmayına, nereden KDV ötv alacaklarını şaşırdılar??millet hayat pahalılığından perişan!onun için skuter kullanıyorlar!

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Haber YorumlarıMUHİTTİN İBRAHİMOĞLU:

Kesinlikle tamamen yasaklanmalı. Kazalarda insanlara verdikleri zarar yanlarına kar kalıyor hiç bir şekilde bulunamıyor. Plaka yok, kural yok çekip gidiyor. Çoluk çocukların oyuncağı olmuş artı madden ucuz da değil kesinlikle yasaklanmalı.

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